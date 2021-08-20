Участие в саммите Крымской платформы подтвердила еще одна страна – Офис президента

Жовква: У нас сейчас есть 45 иностранных делегаций, которые будут представлены на саммите Крымской платформы Фото: president.gov.ua

"За сутки появилась еще одна страна, которая подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Это Исландия, член НАТО", – сказал он.

Исландия будет представлена на уровне посла в Киеве.

"Таким образом, у нас сейчас есть 45 иностранных делегаций, которые будут представлены на саммите. До конца дня ожидаем еще одну страну", – заявил Жовква.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявлял, что, независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы.