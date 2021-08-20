Представитель США на Крымской платформе едет в Киев на три дня, Меркель на саммите не будет – СМИ

Визит министра транспорта США Буттиджича в Киев, по данным СМИ, продлится три дня Фото: ЕРА

По данным издания, Буттиджич по согласованию с президентом страны Джо Байденом проведет в Киеве столько времени, чтобы лучше выучить Украину.

Приезд Буттиджич в Киев действительно важен, это не визит вежливости и "точно не "зрада", пишет автор статьи, редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

"Если кто-то ожидал визита Байдена в Киев, то это были напрасные ожидания с самого начала. Вице-президент США Камала Харрис по распределению обязанностей вообще не занимается внешней политикой. И поэтому выбор Пита Буттиджича как спецпосланника президента является очень интересным", – говорится в статье.

Буттиджич – новая звезда американской политики, он считается одним из фаворитов Байдена, пишет Сидоренко. Он отмечает, что политику прочат "большое будущее и не исключают даже его избрания главой государства в ближайшем будущем".

Канцлер Германии Ангела Меркель, по данным издания, все-таки не останется в Киеве 23 августа. Шансы на то, что Меркель, которая в воскресенье встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, передумает и останется на саммит, назначенный на утро понедельника, Сидоренко считает призрачными.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров говорил, что Украина пригласила Меркель остаться в стране 23 августа, чтобы участвовать в саммите Крымской платформы, но об этом в программе ее визита речь не идет.

По мнению Сидоренко, это решение Меркель выглядит как жест, который имеет значение в политике.

"А поскольку не будет Меркель, то не поедет в Киев и [президент Франции] Эммануэль Макрон", – констатировал журналист.

Франция и Германия на саммите будут представлены на уровне глав министерств иностранных дел.