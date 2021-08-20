Представитель США на Крымской платформе едет в Киев на три дня, Меркель на саммите не будет – СМИ

По данным издания, Буттиджич по согласованию с президентом страны Джо Байденом проведет в Киеве столько времени, чтобы лучше выучить Украину.
Приезд Буттиджич в Киев действительно важен, это не визит вежливости и "точно не "зрада", пишет автор статьи, редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
"Если кто-то ожидал визита Байдена в Киев, то это были напрасные ожидания с самого начала. Вице-президент США Камала Харрис по распределению обязанностей вообще не занимается внешней политикой. И поэтому выбор Пита Буттиджича как спецпосланника президента является очень интересным", – говорится в статье.
Буттиджич – новая звезда американской политики, он считается одним из фаворитов Байдена, пишет Сидоренко. Он отмечает, что политику прочат "большое будущее и не исключают даже его избрания главой государства в ближайшем будущем".
Канцлер Германии Ангела Меркель, по данным издания, все-таки не останется в Киеве 23 августа. Шансы на то, что Меркель, которая в воскресенье встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, передумает и останется на саммит, назначенный на утро понедельника, Сидоренко считает призрачными.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров говорил, что Украина пригласила Меркель остаться в стране 23 августа, чтобы участвовать в саммите Крымской платформы, но об этом в программе ее визита речь не идет.
По мнению Сидоренко, это решение Меркель выглядит как жест, который имеет значение в политике.
"А поскольку не будет Меркель, то не поедет в Киев и [президент Франции] Эммануэль Макрон", – констатировал журналист.
Франция и Германия на саммите будут представлены на уровне глав министерств иностранных дел.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".
РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД Украины.
По информации "Европейской правды", в РФ верили, что могут сорвать саммит и "бросили на это все силы": шантажировали и давили на участников, в результате чего несколько стран отозвали согласие на участие в саммите.
Участие в саммите подтвердили 44 страны и организации, рассказал Кулеба 19 августа. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель.
Буттиджич был соперником Байдена на президентских выборах 2020 года, он выдвигался от Демократической партии. Во время праймериз он успел одержать победу в штате Айова, однако 1 марта заявил о решении завершить участие в гонке.
В сентябре Буттиджич вошел в команду переходного периода и консультационный совет Байдена. В феврале 2021-го, через две недели после того, как Байден вступил в должность президента США, Буттиджича назначили на пост министра транспорта. Он стал первым открытым геем, утвержденным на пост в правительстве США.