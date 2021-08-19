Правительство ФРГ обнародовало программу визита Меркель в Киев. Она получит орден и будет говорить о Минских соглашениях

Согласно программе визита, сначала Меркель возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

Потом президент Украины Владимир Зеленский вручит ей орден Свободы – высшую государственную награду, которой отмечают украинцев и иностранцев за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Потом запланированы переговоры двух лидеров: намечено обсуждение двусторонних отношений, экономической политики, реформ в Украине и выполнения Минских договоренностей.

После этих переговоров состоится пресс-конференция. В конце визита Меркель встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.