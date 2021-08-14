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Нардеп Николаенко о визите Меркель в Киев: Немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз для украинской стороны

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Николаенко: Будет сигнал, что то, что происходит с Кличко и его командой, может трактоваться если не будет прекращено как политическое преследование
Николаенко: Будет сигнал, что то, что происходит с Кличко и его командой, может трактоваться – если не будет прекращено – как политическое преследование
Фото: Андрій Ніколаєнко / Facebook

Канцлер Германии Ангела Меркель во время официального визита в Киев намерена обсудить в том числе ситуацию, сложившуюся вокруг мэра Киева, главы Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко.

Об этом, ссылаясь на свои источники, в эфире канала "Украина 24" 12 августа рассказал нардеп от "Батьківщини" Андрей Николаенко.

"Симптоматично то, что Меркель приезжает за день до Крымской платформы. Это сигнал того, что они не видят решения пока даже близко в вопросах Крыма и не хотят брать на себя ответственность на уровне канцлера. Хорошо было бы, если бы смогли найти аргументы, чтобы она была 23-го. Она фактически едет договориться о сумме "откупных". Сколько удовлетворит Украину за то, что мы согласимся с "Северным потоком – 2". По моей информации, она предложит €0,5 млрд всего лишь", – сказал он в ходе обсуждения ожиданий от встречи Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Нардеп отметил, что Меркель намерена также говорить об имплементации "формулы Штайнмайера".

"Как бы она ни хотела поставить точку, она понимает, что не получится имплементация. И такой инсайд: однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны. Будет сигнал, что то, что происходит с Кличко и его командой, не рассматривается как чисто экономическое обстоятельство, а может трактоваться – если не будет прекращено – как политическое преследование", – добавил Николаенко.

Он не уточнил, какие именно вопросы относительно Кличко намерена поднимать Меркель, но в последнее время снова обсуждается возможность разделения должностей главы КГГА и мэра Киева.

Кроме того, с мая на коммунальных предприятиях Киева и в подразделениях КГГА периодически проводятся массовые обыски (по данным Госфискальной службы, речь идет о десятках обысков и допросов), которые сам Кличко сравнивал с "махровыми налетами" времен беглого экс-президента Виктора Януковича. Городской голова Киева связывал следственные мероприятия с давлением на него лично и на киевскую власть со стороны Офиса президента (ОП) Украины.

Контекст:

Визит Меркель в Украину запланирован на 22 августа. Саммит Крымской платформы будет проходить на следующий день.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров говорил, что Украина пригласила Меркель остаться в стране 23 августа, чтобы участвовать в саммите. Останется ли она, еще неизвестно.

Перед поездкой в Киев Меркель посетит Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Детали обеих встреч официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт обещал обнародовать на следующей неделе.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Германия, Ангела Меркель, Украина, преследования, КГГА, саммит, визит, обыски, Андрей Николаенко, встреча
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