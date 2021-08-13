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Меркель встретится с Путиным перед поездкой в Киев

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Меркель встретится с Зеленским через два дня после переговоров с Путиным
Меркель встретится с Зеленским через два дня после переговоров с Путиным
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт рассказал на пресс-конференции в Берлине 13 августа, сообщила "Немецкая волна".

Зайберт подтвердил, что через два дня, 22 августа, Меркель посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

На сайте Кремля сообщается, что 20 августа переговоры Меркель и Путина состоятся в Москве. 

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", – указано в анонсе события. 

Других подробностей сайт Кремля не приводит. Зайтберт пообещал рассказать о деталях визитов на следующей неделе. 

Контекст:

Последняя на данный момент встреча Зеленского и Меркель состоялась 12 июля в Германии и длилась более четырех часов.

После встречи Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа, "даже в случае, если "Северный поток – 2" будет достроен"

Визит Меркель в Украину 22 августа – логическое продолжение контактов президента Украины Владимира Зеленского в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По его словам, Зеленский и Меркель будут говорить об обязательствах Германии по "Северному потоку – 2", о ситуации на Донбассе и двусторонних отношениях государств. 

Никифоров отметил, что Украина пригласила Меркель остаться в стране 23 августа, чтобы участвовать в саммите Крымской платформы. Останется ли она, еще неизвестно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Владимир Путин, Ангела Меркель, Москва, переговоры, Владимир Зеленский, встреча
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