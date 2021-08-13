Меркель встретится с Путиным перед поездкой в Киев

Меркель встретится с Зеленским через два дня после переговоров с Путиным Фото: ЕРА

Зайберт подтвердил, что через два дня, 22 августа, Меркель посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На сайте Кремля сообщается, что 20 августа переговоры Меркель и Путина состоятся в Москве.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", – указано в анонсе события.

Других подробностей сайт Кремля не приводит. Зайтберт пообещал рассказать о деталях визитов на следующей неделе.