Меркель встретится с Путиным перед поездкой в Киев

Зайберт подтвердил, что через два дня, 22 августа, Меркель посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На сайте Кремля сообщается, что 20 августа переговоры Меркель и Путина состоятся в Москве.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", – указано в анонсе события.
Других подробностей сайт Кремля не приводит. Зайтберт пообещал рассказать о деталях визитов на следующей неделе.
Последняя на данный момент встреча Зеленского и Меркель состоялась 12 июля в Германии и длилась более четырех часов.
После встречи Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа, "даже в случае, если "Северный поток – 2" будет достроен".
Визит Меркель в Украину 22 августа – логическое продолжение контактов президента Украины Владимира Зеленского в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По его словам, Зеленский и Меркель будут говорить об обязательствах Германии по "Северному потоку – 2", о ситуации на Донбассе и двусторонних отношениях государств.
Никифоров отметил, что Украина пригласила Меркель остаться в стране 23 августа, чтобы участвовать в саммите Крымской платформы. Останется ли она, еще неизвестно.