ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Встреча Байдена с Зеленским, выборы в Госдуму РФ, закрытие КПВВ". В ТКГ назвали причины обострения конфликта на Донбассе

Оккупанты 11 августа убили мирного жителя и ранили украинского военного
Оккупанты 11 августа убили мирного жителя и ранили украинского военного
Фото: ЕРА

Россия использует обстрелы на Донбассе в геополитике против Украины и для внутренних целей перед выборами осенью в Госдуму. Об этом сообщил член украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" 12 августа.

"Если говорить о причинах [обострения на Донбассе], как я их вижу, то я для себя выделил несколько факторов. Один из них – геополитический. Встреча [президента США Джо] Байдена с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, [канцлера Германии Ангелы] Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны положительные решения для Украины, спикер МИД России Мария Захарова говорила, что если будет продолжаться милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе", – прокомментировал Гармаш.

Вторым фактором, по словам Гармаша, является ситуация внутри России.

"Не забываем, что там выборы [в Госдуму]. Им нужна тема, которая мобилизует электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая вновь созданных российских граждан к голосованию", – отметил он.

Также на оккупированной территории растет недовольство блокированием контрольно-пропускных пунктов, добавил член украинской делегации в ТКГ.

"Люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии. И вот создается на фронте ситуация, которая позволяла бы им [боевикам в ОРДЛО и России] оправдывать закрытие КПВВ. Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не отвергал и военный фактор – это террор мирных жителей с целью очищения от них зоны потенциальной активизации военных действий", – сообщил Гармаш.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

В последнее время ситуация на Донбассе обострилась. Так, незаконные вооруженные формирования России на Донбассе 5 августа 10 раз нарушили договоренности о перемирии. В результате обстрела был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.

7 августа российские наемники применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который помогал местным жителям восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру в Песках. Тогда один украинский воин погиб, еще один получил ранения.

10 августа в результате обстрелов боевиков трое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, один из них скончался в госпитале.

11 августа на Донбассе оккупанты убили мирного жителя и ранили украинского военного.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Джо Байден, Донбасс, Госдума, Сергей Гармаш, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, КПВВ, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Комаров рассказал, что у него из номера в отеле "вид на обогащенную руду"
Комаров рассказал, что у него из номера в отеле "вид на обогащенную руду"
Жены британских принцев Уильяма и Гарри никогда так не ладили, как сейчас – СМИ
Жены британских принцев Уильяма и Гарри никогда так не ладили, как сейчас – СМИ
  Голкипер "Шахтера" Пятов снялся в короткометражке "Метинвеста"
  Голкипер "Шахтера" Пятов снялся в короткометражке "Метинвеста"
30-летний сын Орбакайте во время отдыха на Кипре спрыгнул с обрыва
30-летний сын Орбакайте во время отдыха на Кипре спрыгнул с обрыва
  Зарицкая рассказала, из-за чего испортились отношения с матерью и почему ее родители не общаются друг с другом
  Зарицкая рассказала, из-за чего испортились отношения с матерью и почему ее родители не общаются друг с другом
"Брось курить, королева!" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась с бокалом и сигаретой
"Брось курить, королева!" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась с бокалом и сигаретой
Instagram заблокировал постер к фильму Альмодовара, изображающий женский сосок во время лактации. Фото
Instagram заблокировал постер к фильму Альмодовара, изображающий женский сосок во время лактации. Фото
  Санина сравнила процесс добычи руды и создание музыкального хита: Очень похожи
  Санина сравнила процесс добычи руды и создание музыкального хита: Очень похожи
Как побороть бессонницу: простые и эффективные советы
Как побороть бессонницу: простые и эффективные советы
"Дзен-практика по-украински". Вареники с черной смородиной. Простой рецепт от Клопотенко
"Дзен-практика по-украински". Вареники с черной смородиной. Простой рецепт от Клопотенко
Названы лауреаты композиторского конкурса "Украинская концертная увертюра"
Названы лауреаты композиторского конкурса "Украинская концертная увертюра"
Ресторатор Борисов поделился рецептом "металлургического борща"
Ресторатор Борисов поделился рецептом "металлургического борща"
"Хорошая фотка, настоящая", "Ягодка". 48-летняя Королева на снимке без ретуши крупным планом показала лицо и грудь
"Хорошая фотка, настоящая", "Ягодка". 48-летняя Королева на снимке без ретуши крупным планом показала лицо и грудь
"Оу, это так мило", " Согласись, ты сам хотел такое". Притула показал на груди тату в виде розового единорога
"Оу, это так мило", " Согласись, ты сам хотел такое". Притула показал на груди тату в виде розового единорога
"Роскошная". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась во время кормления сына грудью
"Роскошная". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась во время кормления сына грудью
Беременная Риччи в белье засветила тату на лобке и левой груди
Беременная Риччи в белье засветила тату на лобке и левой груди
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
  "Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"
"Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS