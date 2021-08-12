"Встреча Байдена с Зеленским, выборы в Госдуму РФ, закрытие КПВВ". В ТКГ назвали причины обострения конфликта на Донбассе

"Если говорить о причинах [обострения на Донбассе], как я их вижу, то я для себя выделил несколько факторов. Один из них – геополитический. Встреча [президента США Джо] Байдена с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, [канцлера Германии Ангелы] Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны положительные решения для Украины, спикер МИД России Мария Захарова говорила, что если будет продолжаться милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе", – прокомментировал Гармаш.

Вторым фактором, по словам Гармаша, является ситуация внутри России.

"Не забываем, что там выборы [в Госдуму]. Им нужна тема, которая мобилизует электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая вновь созданных российских граждан к голосованию", – отметил он.

Также на оккупированной территории растет недовольство блокированием контрольно-пропускных пунктов, добавил член украинской делегации в ТКГ.

"Люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии. И вот создается на фронте ситуация, которая позволяла бы им [боевикам в ОРДЛО и России] оправдывать закрытие КПВВ. Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не отвергал и военный фактор – это террор мирных жителей с целью очищения от них зоны потенциальной активизации военных действий", – сообщил Гармаш.