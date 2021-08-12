"Встреча Байдена с Зеленским, выборы в Госдуму РФ, закрытие КПВВ". В ТКГ назвали причины обострения конфликта на Донбассе

"Если говорить о причинах [обострения на Донбассе], как я их вижу, то я для себя выделил несколько факторов. Один из них – геополитический. Встреча [президента США Джо] Байдена с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, [канцлера Германии Ангелы] Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны положительные решения для Украины, спикер МИД России Мария Захарова говорила, что если будет продолжаться милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе", – прокомментировал Гармаш.
Вторым фактором, по словам Гармаша, является ситуация внутри России.
"Не забываем, что там выборы [в Госдуму]. Им нужна тема, которая мобилизует электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая вновь созданных российских граждан к голосованию", – отметил он.
Также на оккупированной территории растет недовольство блокированием контрольно-пропускных пунктов, добавил член украинской делегации в ТКГ.
"Люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии. И вот создается на фронте ситуация, которая позволяла бы им [боевикам в ОРДЛО и России] оправдывать закрытие КПВВ. Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не отвергал и военный фактор – это террор мирных жителей с целью очищения от них зоны потенциальной активизации военных действий", – сообщил Гармаш.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.
В последнее время ситуация на Донбассе обострилась. Так, незаконные вооруженные формирования России на Донбассе 5 августа 10 раз нарушили договоренности о перемирии. В результате обстрела был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.
7 августа российские наемники применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который помогал местным жителям восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру в Песках. Тогда один украинский воин погиб, еще один получил ранения.
10 августа в результате обстрелов боевиков трое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, один из них скончался в госпитале.
11 августа на Донбассе оккупанты убили мирного жителя и ранили украинского военного.