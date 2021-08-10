Прокуратура открыла производство по факту убийства осужденных украинцев в колонии "ДНР"

Информацию об убийстве третьего осужденного в колонии "ДНР" прокуратура еще проверяет Фото: depositphotos.com

Досудебное расследование подтвердило, что 6 августа 2021 года на территории колонии в городе Хрестовка Донецкой области неизвестными лицами были убиты осужденные.

"Один из погибших – 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего юноши", – говорится в сообщении.

Сведения о другом убитом устанавливаются, а информацию об убийстве третьего осужденного еще проверяют.

Досудебное расследование ведет следственный отдел полиции №1 Краматорского управления полиции в Донецкой области.