"Были осуждены до начала военной агрессии". Денисова рассказала об украинцах, убитых в колонии на Донбассе

"Получила шокирующее известие об убийстве наших сограждан в Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Все погибшие были осужденными к началу военной агрессии на востоке", – отметила омбудсмен.
По ее словам, процесс перевода из ОРДЛО заблокирован оккупационными властями. Передача осужденных не осуществляется с начала 2019 года, что сделало заключенных заложниками ситуации.
"Следствием остановки процесса перевода стало нарушение права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях. И сегодня из-за преступного бездействия оккупационной администрации трое из них были убиты", – заявила Денисова.
Она сообщила, что перевода с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 приговорены к пожизненному отбыванию наказания.
Денисова обратилась к руководству Красного Креста в Украине с просьбой направить в кировскую колонию делегацию с целью проверки обстоятельств гибели украинских граждан.
В Кировской исправительной колонии №33 6 августа были убиты трое граждан Украины. Один из троих убитых граждан – чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего мужчины. Известно имя еще одного убитого – это Давыдов Александр. Об их смерти сообщила советник главы украинской делегации в ТКГ Гайдэ Ризаева.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.