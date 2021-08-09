"Были осуждены до начала военной агрессии". Денисова рассказала об украинцах, убитых в колонии на Донбассе

"Получила шокирующее известие об убийстве наших сограждан в Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Все погибшие были осужденными к началу военной агрессии на востоке", – отметила омбудсмен.

По ее словам, процесс перевода из ОРДЛО заблокирован оккупационными властями. Передача осужденных не осуществляется с начала 2019 года, что сделало заключенных заложниками ситуации.

"Следствием остановки процесса перевода стало нарушение права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях. И сегодня из-за преступного бездействия оккупационной администрации трое из них были убиты", – заявила Денисова.

Она сообщила, что перевода с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 приговорены к пожизненному отбыванию наказания.

Денисова обратилась к руководству Красного Креста в Украине с просьбой направить в кировскую колонию делегацию с целью проверки обстоятельств гибели украинских граждан.

В Кировской исправительной колонии №33 6 августа были убиты трое граждан Украины. Один из троих убитых граждан – чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего мужчины. Известно имя еще одного убитого – это Давыдов Александр. Об их смерти сообщила советник главы украинской делегации в ТКГ Гайдэ Ризаева.