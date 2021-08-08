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ВОЙНА В УКРАИНЕ

7 августа оккупанты на Донбассе открывали огонь шесть раз, один украинский военный погиб и двое ранены – штаб ООС

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На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь
На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь
Фото: EPA

7 августа российско-оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 8 августа.

"В направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Также беспилотник оккупантов типа "Орлан-10" в Луганской области пересек линию разграничения.

В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены.

"Состояние здоровья одного воина – тяжелое, второго – удовлетворительное", – отметили в штабе.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.

С начала суток 8 августа нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3105037466399548/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил
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