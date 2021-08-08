7 августа оккупанты на Донбассе открывали огонь шесть раз, один украинский военный погиб и двое ранены – штаб ООС

"В направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Также беспилотник оккупантов типа "Орлан-10" в Луганской области пересек линию разграничения.

В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены.

"Состояние здоровья одного воина – тяжелое, второго – удовлетворительное", – отметили в штабе.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.

С начала суток 8 августа нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.