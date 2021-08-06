Боевики 10 раз нарушили перемирие на Донбассе 5 августа, ранили мирного жителя – штаб ООС

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.
Оккупанты обстреливали вчера позиции украинских военных, а также населенные пункты, сообщили в штабе.
В результате атаки боевиков повреждена дорога и сельскохозяйственные угодья в окрестностях населенного пункта Галицыновка Донецкой области, в Красногоровке пострадал мирный житель.
"В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль", – говорится в релизе.
Боевых потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет, силы ООС открывали огонь в ответ на атаки оккупантов, уточняется в сводке.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.