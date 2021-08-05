Марчук: Если бы я стал президентом, того, что с Крымом случилось, точно не допустил бы

Евгений Марчук ушел из жизни сегодня, 5 августа. Ему было 80 лет Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Вспоминая президентские выборы 1999 года, когда его соперником по политической борьбе был действующий глава государства Леонид Кучма, Марчук выразил уверенность, что его победа стала бы благом для Украины.

"Однозначно да, потому что, во-первых, того, что с Крымом случилось, я точно не допустил бы, ведь предзнаменования уже до 2014 года были — та же Тузла в 2003 году, не говоря уже обо всех других составляющих. Конечно, чтобы мои слова так, будто я хвастаюсь, выглядели, не хочется, но российским планам противостоять нам куда проще было бы. Может, не все бы и удалось, просто я такие технологии использовал бы, которые, на мой взгляд, более эффективны были бы", – заявил два года назад Марчук.

Марчук: Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: "Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?" Интересные цитаты из интервью

Он подчеркнул, что провел "с россиянами где-то 170 различного рода переговоров" и хорошо изучил их ментальность и методику общения.

"Я не только с [президентом РФ Борисом] Ельциным встречался – и с [премьером Виктором] Черномырдиным, и с [экс-замом главы правительства РФ Олегом] Сосковцом, с [министром обороны РФ Сергеем] Ивановым уже из новой генерации, и с парламентариями — со многими. Сказать, что ментальность россиян стопроцентно знаю, я не могу, но переговорная технология мне понятна", – сказал Марчук.

Он добавил, что "окажись на посту президента", провел бы "пару радикальных вещей" в переговорах с россиянами.

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