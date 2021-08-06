Зеленский: Я очень хочу закончить войну. Но не все от меня зависит

Зеленский: Я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий зависит от одного человека Фото: president.gov.ua

"Очень часто журналисты говорят: "Слушайте, ну а что дальше? Нужен этап. Люди хотят определенности". Да нет такого. Вот вам выписанные несколько документов, шагов и так далее. Вот оно – шаг за шагом, что надо делать. Ты идешь по этому плану, а потом – бац! – что-то сорвалось. [Говорят:] "Вы же обещали через год закончить войну". Конечно, я очень этого хочу. Я все делаю для этого. Но, увы, не все от меня зависит", – начал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что разработано несколько планов по деоккупации украинских территорий, но для их реализации нужна политическая воля.

"Я считаю (и президент Российской Федерации знает мое мнение), что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями", – сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские военные открывали огонь лишь в ответ на обстрелы оккупантов.

"Боевики стреляли по нашим военным. И с момента начала режима прекращения огня в большей части случаев наши ребята держались, понимали, что это провокация, реагировали достаточно профессионально. Но чтобы отправлять убивать, стрелять по мирным жителям – это все вранье. А с той стороны стреляют по мирным жителям. КПВВ закрывают. И это, кстати, один из тех пунктов, который подтверждает: все зависит в большей части от президента Российской Федерации. Мы с ним договорились об открытии КПВВ на саммите "Нормандской четверки". Я человек слова. Мы все построили. И с их стороны есть такая же возможность. Но нет желания. Нельзя сказать, что "да там просто нет денег". Это же неправда. КПВВ закрыты. Они просто их перекрыли", – подчеркнул президент Украины.