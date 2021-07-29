Лавров отказывается от встречи глав МИД в нормандском формате – Резников

Резников: Пока что мистер Лавров отказывается от участия в заседании. Наверное, он очень сильно занят предвыборной гонкой в Госдуму Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил 28 июля в эфире канала "Украина 24".

"На сегодняшний день, насколько мне известно, была предложена встреча на уровне министров иностранных дел. Пока что министр иностранных дел России – мистер Лавров – отказывается от участия в таком заседании. Наверное, он очень сильно занят предвыборной гонкой в Госдуму РФ", – сказал он.

По словам министра, в этой ситуации у Киева есть лишь один рычаг влияния на РФ – "принципиальная позиция партнеров Украины, в первую очередь Германии и Франции".