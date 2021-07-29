ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров отказывается от встречи глав МИД в нормандском формате – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Пока что мистер Лавров отказывается от участия в заседании. Наверное, он очень сильно занят предвыборной гонкой в Госдуму
Резников: Пока что мистер Лавров отказывается от участия в заседании. Наверное, он очень сильно занят предвыборной гонкой в Госдуму
Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказывается от участия в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав МИД.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил 28 июля в эфире канала "Украина 24"

"На сегодняшний день, насколько мне известно, была предложена встреча на уровне министров иностранных дел. Пока что министр иностранных дел России – мистер Лавров – отказывается от участия в таком заседании. Наверное, он очень сильно занят предвыборной гонкой в Госдуму РФ", – сказал он. 

По словам министра, в этой ситуации у Киева есть лишь один рычаг влияния на РФ – "принципиальная позиция партнеров Украины, в первую очередь Германии и Франции".

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил больше полутора лет назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

12 июля после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки". Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября. Лавров входит в первую пятерку предвыборного списка "Единой России".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, нормандский формат, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеально подходят любому наряду и прическе". Каменских объяснила, что нужно для того, чтобы быть красивой
"Идеально подходят любому наряду и прическе". Каменских объяснила, что нужно для того, чтобы быть красивой
Фикус Бенджамина: уход в домашних условиях, пересадка и размножение
Фикус Бенджамина: уход в домашних условиях, пересадка и размножение
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте позировала в просвечивающемся топе и мини-шортах
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте позировала в просвечивающемся топе и мини-шортах
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS