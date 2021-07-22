ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Участие США в нормандском формате – это не то, что поможет решить проблему – советник Госдепартамента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия это проблема в урегулировании конфликта на Донбассе, отметил Шолле
Россия – это проблема в урегулировании конфликта на Донбассе, отметил Шолле
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Одно возможное участие Соединенных Штатов в нормандском формате переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе вряд ли поможет решить проблему. Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном 21 июля, выразил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы", – сказал он.

По словам Шолле, Вашингтон очень хочет поддержать процесс урегулирования ситуации на востоке Украины и "заставить Россию прекратить то, что она делает".

"Президент [США Джо] Байден четко донес это до [президента РФ Владимира] Путина на их встрече в Женеве месяц назад. И опять-таки, это будет темой скорой встречи президентов [США и Украины – Байдена и Владимира Зеленского]: проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", – подчеркнул советник Госдепартамента.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. "Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров", – отмечал президент.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Франция, Донбасс, Госдепартамент США, переговоры, Вашингтон, нормандский формат, советник, конфликт, Дерек Шолле
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Огонь". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в купальнике показала эффективные упражнения для пресса
"Огонь". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в купальнике показала эффективные упражнения для пресса
"Между ног Тарзана я еще кино не смотрела", "Жеребец". Муж Наташи Королевой крупным планом снял гениталии, качая трицепс
"Между ног Тарзана я еще кино не смотрела", "Жеребец". Муж Наташи Королевой крупным планом снял гениталии, качая трицепс
"Это глаз божий", "Нимб святых отправили". Над замком Галкина и Пугачевой наблюдалось необычное явление
"Это глаз божий", "Нимб святых отправили". Над замком Галкина и Пугачевой наблюдалось необычное явление
"Секси-красотка!" Ани Лорак снялась в откровенном голом топе
"Секси-красотка!" Ани Лорак снялась в откровенном голом топе
"Сеньорита гав-гав". Могилевская показала фото с "милейшей собакой"
"Сеньорита гав-гав". Могилевская показала фото с "милейшей собакой"
"Зажигать, а не прожигать!" Monatik презентовал новый клип
"Зажигать, а не прожигать!" Monatik презентовал новый клип
"Я просто персик". Maruv показала голый зад в Турции
"Я просто персик". Maruv показала голый зад в Турции
"Господи, да сколько можно ноги задирать!". Волочкова в купальнике со стразами сделала вертикальный шпагат
"Господи, да сколько можно ноги задирать!". Волочкова в купальнике со стразами сделала вертикальный шпагат
"Как сын похож на вас молодого!" Ющенко показал жену и трех младших детей. Фото
"Как сын похож на вас молодого!" Ющенко показал жену и трех младших детей. Фото
"Боже, это рай для глаз". Ксения Мишина озвучила "самое великое свойство женщины"
"Боже, это рай для глаз". Ксения Мишина озвучила "самое великое свойство женщины"
Бужинская умилила подписчиков "арбузным луком" с четырехлетними двойняшками
Бужинская умилила подписчиков "арбузным луком" с четырехлетними двойняшками
"Этому дырчику каких-то 55 лет". Лидия Таран в топе и мини-шортах проехалась на раритетном велосипеде. Фото
"Этому дырчику каких-то 55 лет". Лидия Таран в топе и мини-шортах проехалась на раритетном велосипеде. Фото
  Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
  Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
"Бегу на свидание". Злата Огневич восхитила соцсети идеальным телом в необычном купальнике
"Бегу на свидание". Злата Огневич восхитила соцсети идеальным телом в необычном купальнике
Седокова стала членом жюри своего любимого шоу
Седокова стала членом жюри своего любимого шоу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS