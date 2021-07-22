Участие США в нормандском формате – это не то, что поможет решить проблему – советник Госдепартамента

"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы", – сказал он.

По словам Шолле, Вашингтон очень хочет поддержать процесс урегулирования ситуации на востоке Украины и "заставить Россию прекратить то, что она делает".

"Президент [США Джо] Байден четко донес это до [президента РФ Владимира] Путина на их встрече в Женеве месяц назад. И опять-таки, это будет темой скорой встречи президентов [США и Украины – Байдена и Владимира Зеленского]: проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", – подчеркнул советник Госдепартамента.