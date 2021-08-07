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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские наемники выпустили ракету по автокрану, который помогал гражданским в Песках. Среди украинских военных есть погибший и раненый

Украинские военные открыли ответный огонь
Украинские военные открыли ответный огонь
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" / Facebook

Российские наемники 7 августа применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который помогал местным жителям восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру в Песках. Об этом сообщила в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".

В результате атаки один украинский военный погиб. Еще один военный получил ранения, его состояние средней тяжести. На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

"Это уже не первый случай, когда противник пренебрегает достигнутыми договоренностями и осуществляет обстрелы гражданской инфраструктуры", – отметили военные.

https://www.facebook.com/otueast/posts/535581517867593

В частности, 5 августа российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку. Прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен местный житель 1965 года рождения.

В этот же день оккупанты вели огонь по окраине села Галицыновка из артиллерийских систем калибра 122 мм, в результате чего повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога, сообщили в группировке "Восток".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 

Теги: Россия, Донбасс, боевики, раненые, Красногоровка, Пески, украинский военный, обстрелы, война в Украине, ракеты, война на Донбассе, погибшие
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