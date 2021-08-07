Российские наемники выпустили ракету по автокрану, который помогал гражданским в Песках. Среди украинских военных есть погибший и раненый

В результате атаки один украинский военный погиб. Еще один военный получил ранения, его состояние средней тяжести. На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

"Это уже не первый случай, когда противник пренебрегает достигнутыми договоренностями и осуществляет обстрелы гражданской инфраструктуры", – отметили военные.

В частности, 5 августа российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку. Прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен местный житель 1965 года рождения.

В этот же день оккупанты вели огонь по окраине села Галицыновка из артиллерийских систем калибра 122 мм, в результате чего повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога, сообщили в группировке "Восток".