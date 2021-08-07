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ВОЙНА В УКРАИНЕ

6 августа оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины пять раз – штаб ООС

Среди украинских военных 6 августа потерь не было
Среди украинских военных 6 августа потерь не было
Фото: EPA

6 августа российско-оккупационные войска на Донбассе нарушали режим прекращения огня пять раз. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 7 августа.

"Вблизи Водяного у Донецка враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Водяного на Приазовье российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. У Новотошковского противник применял автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Неподалеку Катериновки вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских военых нет.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь", – отметили в штабе.

С начала суток 7 августа нарушений режима тишины оккупантами не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/250610086906589/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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