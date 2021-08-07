6 августа оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины пять раз – штаб ООС

"Вблизи Водяного у Донецка враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Водяного на Приазовье российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. У Новотошковского противник применял автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Неподалеку Катериновки вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских военых нет.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь", – отметили в штабе.

С начала суток 7 августа нарушений режима тишины оккупантами не зафиксировано.