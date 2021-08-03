Залужный назвал причину запрета визитов чиновников в зону ООС

"Мною было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения ООС должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего ООС. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства", – написал Залужный.

"РБК Украина" со ссылкой на слова пресс-службы ООС сообщает, что запрет на посещение зоны должен быть снят до конца следующей недели.