Новый главнокомандующий ВСУ Залужный запретил чиновникам ездить в зону ООС – Верховная Рада

Отмечается, что 3 августа зону ООС должен был посетить глава парламента Дмитрий Разумков, однако перед командировкой он получил информацию от Залужного о "временном запрете".

Разумков планировал ознакомиться с текущей ситуацией по безопасности в районе проведения ООС, а также пообщаться с местными жителями и военнослужащими.