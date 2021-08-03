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Новый главнокомандующий ВСУ Залужный запретил чиновникам ездить в зону ООС – Верховная Рада

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Главнокомандующий Залужный временно запретил чиновникам посещать зону ООС
Главнокомандующий Залужный временно запретил чиновникам посещать зону ООС
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный временно запретил чиновникам посещать зону операции Объединенных сил (ООС). Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Отмечается, что 3 августа зону ООС должен был посетить глава парламента Дмитрий Разумков, однако перед командировкой он получил информацию от Залужного о "временном запрете".

Разумков планировал ознакомиться с текущей ситуацией по безопасности в районе проведения ООС, а также пообщаться с местными жителями и военнослужащими.

Контекст:

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил на эту должность командующего оперативно-тактической группировкой "Север" Валерия Залужного.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В апреле 2018 года на Донбассе официально закончилась антитеррористическая операция. Ей на смену пришла операция Объединенных сил (ООС).

Смена формата АТО на ООС прописана законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который подписал президент Украины Петр Порошенко.

Теги: Украина, запрет, ВСУ, чиновники, безопасность, Валерий Залужный, Дмитрий Разумков, операция, ООС
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