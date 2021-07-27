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Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины – Офис президента

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Хомчак переходит на работу в СНБО
Хомчак переходит на работу в СНБО
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака. Об этом 27 июля сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В отставку идет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии мы не видим. Видим, наоборот, конфликты", – сказал он.

По словам спикера президента, новым главнокомандующим ВСУ назначен командующий оперативно-тактической группировкой "Север" Валерий Залужный, а Хомчак переходит на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Соответственно, с должности первого секретаря СНБО уходит Михаил Коваль, объяснил Никифоров.

Контекст:

В мае 2019 года Хомчак был назначен начальником Генерального штаба ВСУ, позже он стал главнокомандующим.

О конфликте Хомчака с министром обороны Андреем Тараном стало известно в конце января. Журналисты выяснили, что Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии, генералы обратились в суд. Руководство Минобороны настаивало, что давать согласие на частные перевозки с помощью военных самолетов должен лично министр, а в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов и никакие согласования не нужны.

По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства "вели между собой настоящие битвы", которые касались военных контрактов. Бутусов утверждал, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ.

По данным "Бабеля", конфликт улаживал лично президент.

В феврале Таран и Хомчак дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Минобороны и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и подчеркнули, что противоречий между ними нет.

В июне Зеленский назвал отношения между Хомчаком и Тараном "ненормальной ситуацией" и пообещал, что, "если они все не исправят, будет другая беседа".

Теги: СНБО, Михаил Коваль, отставка, Владимир Зеленский, ВСУ, Руслан Хомчак, конфликт, президент, пресс-конференция, Валерий Залужный, спикер, Сергей Никифоров
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