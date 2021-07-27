Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины – Офис президента

"В отставку идет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии мы не видим. Видим, наоборот, конфликты", – сказал он.

По словам спикера президента, новым главнокомандующим ВСУ назначен командующий оперативно-тактической группировкой "Север" Валерий Залужный, а Хомчак переходит на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Соответственно, с должности первого секретаря СНБО уходит Михаил Коваль, объяснил Никифоров.