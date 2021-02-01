ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ГБР открыло серию производств против командования ВСУ. Хомчак и Таран не разговаривают – Бутусов

По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, отношения между министром обороны Украины Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком испортились из-за военного бизнеса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бутусов считает, что за происходящее в оборонном ведомстве несет ответственность и президент
Бутусов считает, что за происходящее в оборонном ведомстве несет ответственность и президент
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак не общаются несколько месяцев. Об этом сообщил 1 февраля в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Главком ВСУ Хомчак и министр обороны Таран судятся, не разговаривают и сдают другу друга в ГБР (Государственное бюро расследований. – "ГОРДОН") и СБУ: война из-за контрактов Ил-76, закупки "Дзвона", "Фортеці", медицины и другого военного бизнеса", – написал он.

Журналист уточнил, что общение двух руководителей прекратилось в октябре 2020 года и во время совместных мероприятий они "избегают даже здороваться на глазах своих подчиненных".

"Полное отсутствие контактов и неприкрытая ненависть друг к другу просто парализовали работу в руководстве обороны страны", – отметил Бутусов.

По его данным, Минобороны и ВСУ ведут между собой "настоящие битвы".

"Впервые в истории командование ВСУ отказывается выполнять целую серию приказов министра обороны Андрея Тарана через суд. Согласно судебным реестрам, действующие руководители армии главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, начальник Генштаба Сергей Корнийчук, экс-командующий медицинскими силами Игорь Хоменко и командующий Воздушными силами Сергей Дроздов подали в суд против министра обороны Андрея Тарана. Офис президента и сам [президент] Владимир Зеленский неспособны решить конфликт и беспомощно наблюдают за ним уже много месяцев", – утверждает Бутусов.

"Самой шокирующей" он считает информацию о том, что по материалам Тарана "Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ, расследуют коммерческую деятельность военной авиации, госзакупки на миллиарды гривен, которые, по мнению Минобороны, несут признаки коррупции либо некомпетентности".

Одна из тем, вокруг которых, по данным Бутусова, происходит конфликт, – использование военной авиации в коммерческих целях. Таран якобы запретил это, чтобы не расходовать ресурс техники, а Хомчак якобы настаивает, что запрет на коммерческие рейсы лишает армию средств, которые поступают в спецфонд.

Главред "Цензор.НЕТ" считает, что ответственность за происходящее лежит и на Зеленском, и на главе Офиса президента Андрее Ермаке.

"Это ваш позор, это ваша трусость говорить правду, ваша боязнь брать на себя ответственность. Вы не командиры хаоса, вы его творцы, и суд между Хомчаком и Тараном, и вражда между военным руководством – это ваш приговор. "Почему Украина не в НАТО?" – это не [президенту США Джо] Байдену надо задавать вопрос, а самому себе, господин президент", – заявил Бутусов.

Таран назначен министром обороны Украины в марте 2020 года.

Хомчак является начальником Генерального штаба  главнокомандующим ВСУ с мая 2019 года.

Теги: бизнес, военные, авиация, Юрий Бутусов, оборона, суды, Владимир Зеленский, ВСУ, Андрей Таран, Государственное бюро расследований, Руслан Хомчак, конфликт, президент, Сергей Дроздов, ГБР, Игорь Хоменко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"Люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра". "Танцующий миллионер" Вакки рассказал, когда познакомился со своей избранницей
"Люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра". "Танцующий миллионер" Вакки рассказал, когда познакомился со своей избранницей
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Эти ощущения невозможно описать!" Димопулос прыгнула с парашютом в Дубае. Видео
"Эти ощущения невозможно описать!" Димопулос прыгнула с парашютом в Дубае. Видео
"Не рассчитал траекторию полета руки". Цимбалюку во время киносъемок сломали нос
"Не рассчитал траекторию полета руки". Цимбалюку во время киносъемок сломали нос
"Это актриса из фильма "Чучело"?". Подписчики Орбакайте обсуждают ее дочь
"Это актриса из фильма "Чучело"?". Подписчики Орбакайте обсуждают ее дочь
"Сладкая парочка", "Старость – не радость". Поклонники Брежневой отреагировали на ее фото с Меладзе
"Сладкая парочка", "Старость – не радость". Поклонники Брежневой отреагировали на ее фото с Меладзе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
  "Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
"Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS