ГБР открыло серию производств против командования ВСУ. Хомчак и Таран не разговаривают – Бутусов

По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, отношения между министром обороны Украины Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком испортились из-за военного бизнеса.

Бутусов считает, что за происходящее в оборонном ведомстве несет ответственность и президент Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак не общаются несколько месяцев. Об этом сообщил 1 февраля в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Главком ВСУ Хомчак и министр обороны Таран судятся, не разговаривают и сдают другу друга в ГБР (Государственное бюро расследований. – "ГОРДОН") и СБУ: война из-за контрактов Ил-76, закупки "Дзвона", "Фортеці", медицины и другого военного бизнеса", – написал он.

Журналист уточнил, что общение двух руководителей прекратилось в октябре 2020 года и во время совместных мероприятий они "избегают даже здороваться на глазах своих подчиненных".

"Полное отсутствие контактов и неприкрытая ненависть друг к другу просто парализовали работу в руководстве обороны страны", – отметил Бутусов.

По его данным, Минобороны и ВСУ ведут между собой "настоящие битвы".

"Впервые в истории командование ВСУ отказывается выполнять целую серию приказов министра обороны Андрея Тарана через суд. Согласно судебным реестрам, действующие руководители армии главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, начальник Генштаба Сергей Корнийчук, экс-командующий медицинскими силами Игорь Хоменко и командующий Воздушными силами Сергей Дроздов подали в суд против министра обороны Андрея Тарана. Офис президента и сам [президент] Владимир Зеленский неспособны решить конфликт и беспомощно наблюдают за ним уже много месяцев", – утверждает Бутусов.

"Самой шокирующей" он считает информацию о том, что по материалам Тарана "Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ, расследуют коммерческую деятельность военной авиации, госзакупки на миллиарды гривен, которые, по мнению Минобороны, несут признаки коррупции либо некомпетентности".

Одна из тем, вокруг которых, по данным Бутусова, происходит конфликт, – использование военной авиации в коммерческих целях. Таран якобы запретил это, чтобы не расходовать ресурс техники, а Хомчак якобы настаивает, что запрет на коммерческие рейсы лишает армию средств, которые поступают в спецфонд.

Главред "Цензор.НЕТ" считает, что ответственность за происходящее лежит и на Зеленском, и на главе Офиса президента Андрее Ермаке.

"Это ваш позор, это ваша трусость говорить правду, ваша боязнь брать на себя ответственность. Вы не командиры хаоса, вы его творцы, и суд между Хомчаком и Тараном, и вражда между военным руководством – это ваш приговор. "Почему Украина не в НАТО?" – это не [президенту США Джо] Байдену надо задавать вопрос, а самому себе, господин президент", – заявил Бутусов.

Таран назначен министром обороны Украины в марте 2020 года.

Хомчак является начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ с мая 2019 года.