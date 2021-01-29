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Бутусов: Российский наемник "ЛНР" привел доказательства, что дворец под Геленджиком принадлежит Путину

Бесполетная зона над "дворцом Путина" под Геленджиком имеет такую же запрещенную высоту, какую имеют только две зоны – над официальными резиденциями президента РФ Владимира Путина в Сочи, отметил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Бесполетная зона над "дворцом Путина" под Геленджиком имеет высоту, запрещенную для полетов, 3950 м
Бесполетная зона над "дворцом Путина" под Геленджиком имеет высоту, запрещенную для полетов, 3950 м
Скриншот: Алексей Навальный / YouTube

Российский военный Андрей Морозов из 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе, именуемой "народной милицией ЛНР", доказал, что дворец в Геленджике принадлежит российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Он процитировал Морозова, который в livejournal пишет под ником "Бойцовый кот Мурз".

"Бесполетная зона URP116 над тайным "дворцом Путина" под Геленджиком имеет высоту, запрещенную для полетов, 3950 м (эшелон FL 130). Такого стандарта еще только две зоны – над официальными резиденциями Путина в Сочи, введена в январе 2015 года, причем вместе с этой зоной одним кластером, номерами URP111–115 идут заново обживаемые военные объекты в Крыму… Предыдущие добавления в список бесполетных зон в этом районе, приписанном по индексу URP к Ростову, – апрель 2014 года, "трофейные" крымские пансионаты, ставшие новыми официальными резиденциями Путина и близлежащие заповедники", – отметил Морозов.  

Российский наемник добавил, что на высоту 3950 м и выше в РФ закрывают только атомные станции и приравненные к ним объекты типа резиденций президента. Он также опубликовал скрины приказа Минстранса РФ от 13 января 2015 года, которые доказывают, что бесполетная зона URP116 с запретом полетов по высоте до 3950 м над дворцом под Геленджиком в РФ устанавливается только над резиденциями Путина.

"Как итог всех этих построений мы получаем ответ на вопрос, за что же на самом деле была дана взятка Путину дворцом, и кто ее дал. За "свертывание проекта Новороссия" и тупой замес под [Дебальцево] Дебалью, в котором легли многие из тех, кто взял оружие в 2014 году. И, кажется, именно этих людей, давших ту взятку, людей, глубоко интегрированных и в украинскую, и в российскую политику, и их влияние на свое расследование ну очень не хочет "засветить" Навальный. Повторюсь – свободу Навальному. Пусть выйдет и ответит на все эти прекрасные вопросы", – подчеркнул Морозов.

По словам Морозова, смена собственника дворца произошла в промежутке между приказом Минтранса РФ от 1 апреля 2014 года и 13 января 2015 года, когда вышла правка со 111–116 зонами.  

"От Славянска до Дебальцево, ага. Где-то между этими двумя событиями тайный дворец сменил своего реального хозяина. Возможно, уже не в первый раз", – написал Морозов.

"Фильм о "дворце Путина" набрал более 100 млн просмотров, и кремлевская пропаганда пытается рассказать, что президент РФ к дворцу не имеет никакого отношения, – отметил Бутусов. – А вот российский солдат с позиций на Бахмутской трассе, который получает 15 тыс. рублей в месяц (менее $200 по курсу Центробанка РФ), Путина разоблачил убедительно".

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5212210048819249

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас за милю. "Свое требование они ничем не объясняют, просто отправляют всех рыбаков в обход в открытое море за 2 км от берега", – говорится в материале. Почти двухчасовой фильм-расследование ФБК опубликован в YouTube.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена. По информации СМИ, владельцами дворца могут объявить себя близкие друзья Путина: член совета директоров крупнейшей российской нефтехимической компании "Сибур" Геннадий Тимченко или предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование назвал "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян". 

В ФСБ запрет на полеты в районе "дворца Путина" мотивировали "возросшей разведывательной активностью" соседних стран.

Журналисты "Радио Свобода" нашли подтверждение, что в работах над секретной резиденцией Путина под Геленджиком участвовала фирма, строившая для него персональный лыжный курорт под Сочи.

29 января журналисты Telegram-канала Mash заявили, что первыми побывали во "дворце Путина" под Геленджиком. Они описали локацию как "один большой бетон".

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