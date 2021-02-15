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ПОЛИТИКА

Конфликт Тарана и Хомчака решал лично Зеленский, они встречались несколько раз – СМИ

На встречах с президентом, по данным "Бабеля", решили, что Хомчак и Дроздов должны отозвать иски из судов, а министр обороны – отменить все свои приказы о выговорах и вернуть Воздушным силам право на частные авиаперевозки.

Конфликт между Хомчаком и Тараном дошел до Зеленского
Конфликт между Хомчаком и Тараном дошел до Зеленского
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз устраивал встречи, чтобы разрешить конфликт между министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Об этом говорится в материале журналистки "Бабеля" Оксаны Коваленко.

По данным источников "Бабеля", причиной конфликта стал украинский военный самолет, который мог перевозить оружие из Болгарии в Руанду по заказу частной компании "АТЗТ ТрансСервис". В Министерстве обороны тогда заявляли, что давать согласие на такие полеты должен лично министр. А в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов и никакие согласования не нужны.

В итоге, пишет Коваленко, Таран издал приказ о запрете использовать самолеты ВСУ для таких перевозок. Он также обязал командование разорвать договор с "ТрансСервисом" и объявил выговоры командующему Воздушными силами Сергею Дроздову и начальнику Генштаба Сергею Корнийчуку. Но потом Хомчак и Дроздов обжаловали в судах приказ о запрете полетов. Тогда конфликт генералов и стал публичным.

По информации "Бабеля", конфликт дошел до президента Владимира Зеленского. Участники конфликта несколько раз встречались с ним, последний раз – в пятницу, 12 февраля.

На встречах с президентом, пишет издание, решили, что Хомчак и Дроздов должны отозвать иски из судов, а министр обороны – отменить все свои приказы о выговорах и вернуть Воздушным силам право на частные авиаперевозки. Сообщается, что Хомчак и Дроздов свои иски отозвали. Теперь дело за министром обороны Тараном.

О конфликте между министром обороны с одной стороны и главнокомандующим и командующим Воздушными силами ВСУ с другой стало известно в конце января этого года. Inforesist со ссылкой на решение Окружного суда от 12 января сообщал об иске Хомчака, обжаловавшего результаты служебного расследования Минобороны, по итогам которого Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии.

По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства вели между собой "настоящие битвы из-за контрактов Ил-76, закупки "Дзвона", "Фортеці", медицины и другого военного бизнеса".

Таран назначен министром обороны Украины в марте 2020 года.

Хомчак является главнокомандующим ВСУ с мая 2019 года.

Теги: Болгария, бизнес, военные, Владимир Зеленский, самолеты, авиаперевозки, Андрей Таран, Руанда, Руслан Хомчак, конфликт, перевозки
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