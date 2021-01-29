Четыре генерала высшего командного состава подали в суд на Минобороны Украины – Гриценко

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что командующий медицинскими силами ВСУ, командующий Воздушными силами, начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ судятся с министром обороны Андреем Тараном. Гриценко назвал эту ситуацию катастрофой.

Гриценко считает, что такие конфликты деморализуют и подрывают единство и боеспособность украинской армии Фото: Анатолій Гриценко / Facebook

Четыре генерала высшего командного состава судятся с министром обороны Украины Андреем Тараном. Об этом 29 января в Facebook написал бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

Он уточнил, что не знает сути исков, и назвал эту ситуацию катастрофической.

"Важно другое: командующий командования медицинских сил Вооруженных сил Украины, командующий Воздушными силами, начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ – четверо генералов-фронтовиков вместе с министром обороны воюющей страны полощут в судах грязное белье. От этого радуются "волки" в судейских мантиях, а главное – радуется [президент РФ Владимир] Путин-агрессор", – заявил Гриценко.

Он подчеркнул, что такие конфликты деморализуют солдат и офицеров, подрывают единство и боеспособность украинской армии.

"Такого в Украине еще не было, наверное, ни в одной стране мира такого не было. Это позор и безобразие в мирное время, а в состоянии войны это просто катастрофа!" – считает экс-министр.

По мнению Гриценко, президент Украины Владимир Зеленский должен отложить все дела, приехать в Минобороны, выслушать аргументы каждого и принять кадровые решения.

"Безотлагательно, прямо там, за столом. Объявить, кого он снимает с должности, а кто будет работать дальше. Те, кто останутся на должностях, должны немедленно отозвать судебные иски и в дальнейшем работать эффективно и слаженно, без ссор и конфликтов, одним мощным кулаком – ради укрепления армии и обороны страны от врага", – написал Гриценко.