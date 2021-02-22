ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Таран рассказал о "дорожной карте" украинской армии от Зеленского и заверил, что противоречий между Минобороны и Генштабом ВСУ нет

Министр обороны Украины Андрей Таран подчеркнул, что Минобороны и Вооруженные силы Украины едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и совместно выполняют поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи.

Таран и Хомчак заверили, что хотя в процессе выполнения реформы ВСУ возникают "трения и спорные вопросы", противоречий в разделении полномочий между Генштабом и Минобороны нет
Таран и Хомчак заверили, что хотя в процессе выполнения реформы ВСУ возникают "трения и спорные вопросы", противоречий в разделении полномочий между Генштабом и Минобороны нет
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Таран заверил, что Минобороны и Вооруженные силы Украины едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент "ГОРДОН".

Таран сообщил, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский определил для Минобороны и ВСУ следующие задания:

  • укрепление украинской армии, которая должна функционировать по принципам и стандартам НАТО;
  • подготовка плана комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники;
  • определение реальных шагов и сроков их выполнения по переходу к профессиональной армии;
  • обеспечение всех категорий военных достойной зарплатой
  • подготовка программы обеспечения жильем всех военных (как тех, кто сейчас проходит службу, так и военных пенсионеров, которые годами ждут жилья).

Министр назвал этот перечень дорожной картой для Минобороны и ВСУ, и подчеркнул, что они "исполнены решимости исполнить поставленные задания". "Мы едины в понимании необходимости усиления обороны Украины сегодня, выполнении наших международных обязательств и планомерного обретения военных критериев и стандартов для членства в НАТО", – сказал Таран

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что процесс реформирования украинской армии идет и есть серьезные достижения. Он отметил, что реформа началась в 2016 году, и в течение первых трех лет Минобороны и ВСУ совместно со стратегическими советниками стран-партнеров готовили наработки по ее выполнению.

"Год назад мы начали практические действия. Это очень серьезное мероприятие... И этот процесс сегодня у нас в Министерстве обороны и Вооруженных силах продолжается год практически. Конечно, есть трения, спорные вопросы, то, что сегодня кто-то противится, кто-то хочет, кто-то понимает, кто-то разобрался, кто-то нет. Многое впереди, и в законодательном плане, и размежевании полномочий по другим сферам, но работа, и результаты мы видим, и увидят все", – пообещал он. 

В ходе брифинга журналисты уточнили, планируется ли как-то прописать размежевание полномочий между Минобороны и Генштабом ВСУ, в противоречии которых на сегодняшний день заложена основа для многочисленных конфликтов.

"Размежевание полномочий между министром обороны и главнокомандующим у нас прописано в законе Украины про национальную безопасность. Точка. Оно уже прописано", – категорично ответил Таран. Он добавил, что ведомства стараются уточнить свои сферы ответственности, задачи и полномочия, но противоречий в этом вопросе нет.

В конце января СМИ стало известно конфликте между министром обороны с одной стороны и главнокомандующим и командующим Воздушными силами ВСУ с другой. InfoResist со ссылкой на решение Окружного суда от 12 января сообщал об иске Хомчака, обжаловавшего результаты служебного расследования Минобороны, по итогам которого Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии. В Министерстве обороны тогда заявляли, что давать согласие на частные перевозки с помощью военных самолетов должен лично министр. А в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов, и никакие согласования не нужны.

По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства вели между собой "настоящие битвы из-за контрактов Ил-76, закупки "Дзвона", "Фортеці", медицины и другого военного бизнеса".

По данным "Бабеля", конфликт улаживал лично президент

Теги: военные, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Минобороны, Владимир Зеленский, ВСУ, жилье, Андрей Таран, Руслан Хомчак, реформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти близкой родственницы от COVID-19
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти близкой родственницы от COVID-19
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сохранить беременность
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сохранить беременность
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Решетник покрестил трехмесячного сына
Решетник покрестил трехмесячного сына
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Сверлят меня насквозь, и в них тонешь". Богомолов разоткровенничался о чувствах к Собчак
"Сверлят меня насквозь, и в них тонешь". Богомолов разоткровенничался о чувствах к Собчак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS