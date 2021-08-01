"Лицом к людям". Залужный рассказал о приоритетах ВСУ на ближайшую перспективу

По словам главнокомандующего, "общий курс на реформирование Вооруженных сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым".

"Ключевое здесь – принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", – сказал Залужный.

Он считает также приоритетными социальную защиту военнослужащих и членов их семей, реформирование денежного и кадрового обеспечения, оборонную реформу.

"Главными задачами Вооруженных сил Украины в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание военных частей на надлежащих уровнях боевой готовности, укомплектование профессиональным и мотивированным личным составом, переоснащение современным вооружением и военной техникой, уточнение основных документов оборонного планирования, а также доктринальных документов применения войск (сил)", – подчеркнул Залужный.