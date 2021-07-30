Зеленский представил новое командование Генштаба ВСУ

Зеленский поздравил с назначением и представил нового главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-майора Валерия Залужного, начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Сергея Шапталу и заместителя главнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка. Указы об их назначении президент подписал накануне.
"Вы все прекрасно знаете этих людей. Знаете, что это действительно мощные боевые офицеры. Патриоты Украины, у которых есть большой опыт, отвага и большой авторитет среди наших военных", – сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил предыдущих руководителей Генштаба ВСУ и выразил уверенность, что новоназначенное руководство "будет наращивать полученный боевой опыт, переход украинской армии на стандарты НАТО и вместе с министром обороны Украины создаст надлежащие условия для всех наших украинских защитников".
Он выразил убеждение, что "сильные люди обеспечат мирное время для свободного и независимого Украинского государства".
27 июля Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил на эту должность командующего оперативно-тактической группировкой "Север" Валерия Залужного.
На следующий день, 28 июля, Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ (вместо Сергея Корнийчука эту должность занял командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Шаптала) и командующего операцией Объединенных сил (вместо Владимира Кравченко эту должность будет занимать командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк).
Президент заявлял, что после кадровых ротаций рассчитывает на скоординированную работу ВСУ и Министерства обороны.