Зеленский представил новое командование Генштаба ВСУ

Зеленский поздравил с назначением и представил нового главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-майора Валерия Залужного, начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Сергея Шапталу и заместителя главнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка. Указы об их назначении президент подписал накануне.

"Вы все прекрасно знаете этих людей. Знаете, что это действительно мощные боевые офицеры. Патриоты Украины, у которых есть большой опыт, отвага и большой авторитет среди наших военных", – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил предыдущих руководителей Генштаба ВСУ и выразил уверенность, что новоназначенное руководство "будет наращивать полученный боевой опыт, переход украинской армии на стандарты НАТО и вместе с министром обороны Украины создаст надлежащие условия для всех наших украинских защитников".

Он выразил убеждение, что "сильные люди обеспечат мирное время для свободного и независимого Украинского государства".