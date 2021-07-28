Зеленский сменил командующего ООС и начальника Генштаба ВСУ

Глава государства уволил начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука и назначил вместо него командующего войсками оперативного командования "Запад" генерал-майора Сергея Шапталу.

Также уволен командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Теперь эту должность будет занимать командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Кроме того, президент подписал указ об увольнении с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский обратил внимание руководителей всех уровней в сфере обороны и безопасности на необходимость "активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны".

Также президент упомянул об эффективном взаимодействии между командирами и руководителями всех уровней.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях. После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом", – заявил Зеленский.