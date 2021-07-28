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Зеленский сменил командующего ООС и начальника Генштаба ВСУ

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Зеленский: После проведенных ротаций ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития ВСУ
Зеленский: После проведенных ротаций ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития ВСУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины.

Глава государства уволил начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука и назначил вместо него командующего войсками оперативного командования "Запад" генерал-майора Сергея Шапталу. 

Также уволен командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Теперь эту должность будет занимать командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. 

Кроме того, президент подписал указ об увольнении с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка. 

Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский обратил внимание руководителей всех уровней в сфере обороны и безопасности на необходимость "активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны". 

Также президент упомянул об эффективном взаимодействии между командирами и руководителями всех уровней. 

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях. После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом", – заявил Зеленский.

Контекст:

27 июля Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный. С должности первого замсекретаря СНБО ушел Михаил Коваль.

В мае 2019 года Хомчак был назначен начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ, в марте 2020 года эти две должности разделили, Хомчак остался главнокомандующим.

В январе 2020 года стало известно о конфликте Хомчака с министром обороны Андреем Тараном. Журналисты выяснили, что Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии, генералы обратились в суд. Руководство Минобороны настаивало, что давать согласие на частные перевозки с помощью военных самолетов должен лично министр, а в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов и никакие согласования не нужны.

По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства "вели между собой настоящие битвы", которые касались военных контрактов. Бутусов утверждал, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ.

По данным "Бабеля", конфликт улаживал лично президент.

В феврале Таран и Хомчак дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Минобороны и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и подчеркнули, что противоречий между ними нет.

В июне Зеленский назвал отношения между Хомчаком и Тараном "ненормальной ситуацией" и пообещал, что "если они все не исправят, будет другая беседа".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ротация, указ, Владимир Зеленский, ВСУ, увольнение, Владимир Кравченко, ООС, Сергей Корнийчук
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