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"Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями". Зеленский прокомментировал кадровые изменения в ВСУ

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Зеленский: Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное
Зеленский: Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное
Фото: president.gov.ua

Отставка Руслана Хомчака и назначение Валерия Залужного на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины должны обеспечить скоординированную работу ВСУ и Министерства обороны. Об этом 27 июля заявил президент Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

"Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями... Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", – считает президент.

Он ожидает налаживания "взаимодействия, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины".

"От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач – от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного – как на профессиональном, так и на социальном уровне", – объяснил Зеленский.

Контекст:

27 июля Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный. С должности первого замсекретаря СНБО ушел Михаил Коваль.

В мае 2019 года Хомчак был назначен начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ, в марте 2020 года эти две должности разделили, Хомчак остался главнокомандующим.

В январе 2020 года стало известно о конфликте Хомчака с министром обороны Андреем Тараном. Журналисты выяснили, что Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии, генералы обратились в суд. Руководство Минобороны настаивало, что давать согласие на частные перевозки с помощью военных самолетов должен лично министр, а в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов и никакие согласования не нужны.

По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства "вели между собой настоящие битвы", которые касались военных контрактов. Бутусов утверждал, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ.

По данным "Бабеля", конфликт улаживал лично президент.

В феврале Таран и Хомчак дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Минобороны и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и подчеркнули, что противоречий между ними нет.

В июне Зеленский назвал отношения между Хомчаком и Тараном "ненормальной ситуацией" и пообещал, что "если они все не исправят, будет другая беседа".

Теги: СНБО, военные, оборона, ротация, Минобороны, Владимир Зеленский, ВСУ, Руслан Хомчак, конфликт, президент, безопасность, увольнение, Валерий Залужный, назначение
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