"Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями". Зеленский прокомментировал кадровые изменения в ВСУ

"Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями... Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", – считает президент.

Он ожидает налаживания "взаимодействия, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины".

"От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач – от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного – как на профессиональном, так и на социальном уровне", – объяснил Зеленский.