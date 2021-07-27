Зеленский готов к встрече с Путиным ради прекращения стрельбы на Донбассе, но у Кремля цели другие – ОПУ

"Сегодня годовщина введения режима прекращения огня на востоке Украины. Это перемирие многие критикуют, называет его ненастоящим, но стоит посмотреть на цифры. За предыдущий период, то есть за год до 27 июля 2020 года, – более 4 тыс. обстрелов, 88 погибших и 500 раненых. За последний год, то есть с 27 июля 2020 года до теперь, – 2 тыс. обстрелов, 45 погибших, 150 раненых. То есть вдвое меньше обстрелов, вдвое меньше погибших и более чем в три раза меньше раненых", – сказал он.

Никифоров отметил, что Зеленский недоволен этими цифрами.

"Президент будет доволен, когда в сводках будет ноль обстрелов, ноль погибших, ноль раненых. Президент со своей стороны делает все для этого возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в нормандском формате, и лицом к лицу с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. Очевидно, в Кремле цели немного другие", – объяснил спикер Зеленского.

По его словам, "именно мир остается главным приоритетом президента".