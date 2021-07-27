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Боевики на Донбассе обустраивают на передовой новые огневые позиции – украинская разведка

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По данным украинской разведки, оккупанты разместили на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов
По данным украинской разведки, оккупанты разместили на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевики на Донбассе на передовой обустраивают новые огневые позиции. Об этом 27 июля в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, российские оккупационные войска проводят интенсивные меры по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций и маскировки их элементов вдоль всей линии соприкосновения.

"Основные усилия противника направлены на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установление новых минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в Минобороны отметили, что оккупанты разместили на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов "с целью нанесения потерь личному составу и разрушения фортификационного оборудования подразделений Объединенных сил".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 26 июля, на Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, боевики, Минобороны, война на Донбассе
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