Боевики на Донбассе обустраивают на передовой новые огневые позиции – украинская разведка

По данным украинской разведки, российские оккупационные войска проводят интенсивные меры по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций и маскировки их элементов вдоль всей линии соприкосновения.

"Основные усилия противника направлены на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установление новых минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в Минобороны отметили, что оккупанты разместили на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов "с целью нанесения потерь личному составу и разрушения фортификационного оборудования подразделений Объединенных сил".