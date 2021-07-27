Зеленскому доверяют 45% украинцев – опрос

Главе государства доверяют 45% граждан. При этом 52% опрошенных заявили, что не доверяют президенту.

На втором месте рейтинга нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – ей доверяет 31% респондентов, не доверяют 68%.

На третьем – сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 27% и 57% соответственно.

Следом идет пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 26% и 72%.

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 18% опрошенных, 51% – нет. Еще 28% не знают его.

Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации Зеленского.