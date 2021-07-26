Зеленский провел кадровые изменения в СБУ – уволил двух первых заместителей Баканова

Зеленский: Альтернативы реформе службы нет и не будет Фото: president.gov.ua

"Руслан Баранецкий освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", – отметили в сообщении.

От должности первого зама главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ освобожден Василий Малюк.

"Сергей Андрущенко освобожден от должности зама главы СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности", – сообщили в Офисе президента.

Зеленский также уволил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексея Корнейчука и Виталия Монастырецкого – с должности начальника управления СБУ в Черновицкой области.

В ОПУ заявили, что целью кадровых решений является подготовка СБУ к системной трансформации в рамках реформы ведомства.

"Альтернативы реформе службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", – пояснил Зеленский.

По его словам, работа СБУ должна быть усилена с учетом будущих изменений. Зеленский также отметил важную роль спецслужбы в борьбе с контрабандой. В ОПУ добавили, что по экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов Украина ежегодно теряет до 300 млрд грн.

На сайте СБУ Баранецкий и Малюк пока значатся среди замов Баканова. После кадровых решений Зеленского у Баканова осталось три заместителя: Андрущенко, а также Владимир Горбенко и Александр Якушев.