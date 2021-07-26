ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ – уволил двух первых заместителей Баканова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Альтернативы реформе службы нет и не будет
Зеленский: Альтернативы реформе службы нет и не будет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля принял ряд решений в отношении заместителей главы Службы безопасности Ивана Баканова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Руслан Баранецкий освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", – отметили в сообщении.

От должности первого зама главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ освобожден Василий Малюк.

"Сергей Андрущенко освобожден от должности зама главы СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности", – сообщили в Офисе президента.

Зеленский также уволил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексея Корнейчука и Виталия Монастырецкого – с должности начальника управления СБУ в Черновицкой области.

В ОПУ заявили, что целью кадровых решений является подготовка СБУ к системной трансформации в рамках реформы ведомства.

"Альтернативы реформе службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", – пояснил Зеленский.

По его словам, работа СБУ должна быть усилена с учетом будущих изменений. Зеленский также отметил важную роль спецслужбы в борьбе с контрабандой. В ОПУ добавили, что по экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов Украина ежегодно теряет до 300 млрд грн.

На сайте СБУ Баранецкий и Малюк пока значатся среди замов Баканова. После кадровых решений Зеленского у Баканова осталось три заместителя: Андрущенко, а также Владимир Горбенко и Александр Якушев.

Контекст:

23 июля 2021 года "Украинская правда" сообщила о том, что Зеленский уволил Баранецкого. В ОПУ это опровергли, заявив, что "указа об увольнении заместителя председателя СБУ Баранецкого нет".

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года заканчивавший свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

Законопроект о реформе СБУ №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года. После доработки в комитете он был в октябре 2020-го зарегистрирован заново в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.

Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от "несвойственных специальным государственным органам функций", оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

Реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту критической инфраструктуры, сохранение экономических функций СБУ не предусмотрено.

Теги: СБУ, Украина, Владимир Зеленский, спецслужбы, увольнение, реформа, Владимир Горбенко, Иван Баканов, Сергей Андрущенко, Василий Малюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У меня теперь языковой режим". Ксения Мишина перешла на украинский в соцсети
"У меня теперь языковой режим". Ксения Мишина перешла на украинский в соцсети
"Я должен обратиться к психиатру, у меня расшатана нервная система". Актер Фединчик извинился за драку в Киеве
"Я должен обратиться к психиатру, у меня расшатана нервная система". Актер Фединчик извинился за драку в Киеве
"Если будет драка, эти накрашенные мужики спрячутся за женщину". Приходько выступила против "мальчиков, переодевающихся в девочек"
"Если будет драка, эти накрашенные мужики спрячутся за женщину". Приходько выступила против "мальчиков, переодевающихся в девочек"
"Ох, слишком красив!" Чемпион Украины по стриптизу Суровцев пообещал, что сможет всех собою заинтересовать
"Ох, слишком красив!" Чемпион Украины по стриптизу Суровцев пообещал, что сможет всех собою заинтересовать
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике
"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS