Зеленский провел кадровые изменения в СБУ – уволил двух первых заместителей Баканова

"Руслан Баранецкий освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", – отметили в сообщении.
От должности первого зама главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ освобожден Василий Малюк.
"Сергей Андрущенко освобожден от должности зама главы СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности", – сообщили в Офисе президента.
Зеленский также уволил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексея Корнейчука и Виталия Монастырецкого – с должности начальника управления СБУ в Черновицкой области.
В ОПУ заявили, что целью кадровых решений является подготовка СБУ к системной трансформации в рамках реформы ведомства.
"Альтернативы реформе службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", – пояснил Зеленский.
По его словам, работа СБУ должна быть усилена с учетом будущих изменений. Зеленский также отметил важную роль спецслужбы в борьбе с контрабандой. В ОПУ добавили, что по экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов Украина ежегодно теряет до 300 млрд грн.
На сайте СБУ Баранецкий и Малюк пока значатся среди замов Баканова. После кадровых решений Зеленского у Баканова осталось три заместителя: Андрущенко, а также Владимир Горбенко и Александр Якушев.
23 июля 2021 года "Украинская правда" сообщила о том, что Зеленский уволил Баранецкого. В ОПУ это опровергли, заявив, что "указа об увольнении заместителя председателя СБУ Баранецкого нет".
Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года заканчивавший свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.
Законопроект о реформе СБУ №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года. После доработки в комитете он был в октябре 2020-го зарегистрирован заново в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.
Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от "несвойственных специальным государственным органам функций", оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.
Реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту критической инфраструктуры, сохранение экономических функций СБУ не предусмотрено.