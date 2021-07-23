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"Указа нет". В Офисе президента заявили, что Зеленский не увольнял замглавы СБУ Баранецкого

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Указа Зеленского (на фото) об увольнении замглавы СБУ Баранецкого нет
Указа Зеленского (на фото) об увольнении замглавы СБУ Баранецкого нет
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины отрицают, что глава государства Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины, генерал-майора Руслана Баранецкого. Об этом написала "Украинская правда" 23 июля со ссылкой на советника руководителя ОП Михаила Подоляка.

"Указа об увольнении заместителя председателя СБУ Баранецкого нет. Очевидно, что мы имеем дело с очередным проявлением нашей традиционной конспирологической болезни, когда анонимные инсайдеры все знают", – сказал он.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров, который, как пишет издание, ранее утвердительно ответил на вопрос об увольнении, позже заявил, что имел в виду другое.

По его словам, в ОП "знают о слухах об увольнении Баранецкого". Никифоров добавил, что "говорить о чьем-то увольнении без указа на сайте президента некорректно".

Контекст:

Баранецкий в 2015 году получил звание генерал-майора, ранее занимал должность начальника управления внутренней и собственной безопасности администрации Госпогранслужбы Украины. В июне 2019 года его назначили руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

"Украинская правда" писала, что Баранецкий в июле прошлого года года вместе с бывшим начальником Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой докладывал в Офисе президента Украины о проведении финальной стадии операции по бойцам ЧВК "Вагнер"После доклада глава ОП Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию, указывало издание.

Теги: СБУ, Владимир Зеленский, увольнение, Офис президента Украины, Роман Баранецкий, Сергей Никифоров
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