"Указа нет". В Офисе президента заявили, что Зеленский не увольнял замглавы СБУ Баранецкого

Указа Зеленского (на фото) об увольнении замглавы СБУ Баранецкого нет Фото: president.gov.ua

"Указа об увольнении заместителя председателя СБУ Баранецкого нет. Очевидно, что мы имеем дело с очередным проявлением нашей традиционной конспирологической болезни, когда анонимные инсайдеры все знают", – сказал он.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров, который, как пишет издание, ранее утвердительно ответил на вопрос об увольнении, позже заявил, что имел в виду другое.

По его словам, в ОП "знают о слухах об увольнении Баранецкого". Никифоров добавил, что "говорить о чьем-то увольнении без указа на сайте президента некорректно".