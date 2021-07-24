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ПОЛИТИКА

Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в НАТО

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 года "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора". Соответствующий указ №307/2021 глава государства подписал 23 июля.

Несколько пунктов решения засекречены.

"Общество ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов внедрения реформ, которые конвертировались бы в благосостояние и безопасность граждан; подготовка Украины к обретению членства в НАТО является сверхважной государственной задачей; Украина будет рассматриваться реальным кандидатом на членство в НАТО в случае достижения серьезного прогресса во всех сферах жизнедеятельности государства; успешное внедрение внутригосударственных реформ невозможно без эффективного интегрирования принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во все сферы государственной политики", – говорится в решении СНБО.

Также указано, что Украина "принимает меры для интенсивного взаимодействия" с НАТО и государствами – членами НАТО.

СНБО решил, что Кабмин в течение двух месяцев должен проанализировать состояние выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина – НАТО и принять меры по повышению эффективности их реализации центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами; проработать вопрос о создании в центральных органах исполнительной власти и других государственных органах отдельных структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции Украины.

Кроме этого, правительство должно в течение трех месяцев проработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, а в течение полугода разработать программы повышения квалификации госслужащих в вопросах евроатлантической интеграции Украины.

Также правительство должно обеспечить переход на новую систему оборонных закупок.

Минобороны должно принять меры для пролонгации меморандума о договоренности между правительством Украины и организацией НАТО по связи и информации. В течение двух месяцев ведомство должно внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессам внутреннего контроля и процедурах отчетности по военному имуществу, а также назначить военного представителя миссии Украины при НАТО.

Также ряд ведомств, в частности, Министерство иностранных дел, Минобороны, Служба безопасности, Служба внешней разведки, должны в течение трех месяцев согласовать с НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО с расширенными возможностями.

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, СНБО, Минобороны, Владимир Зеленский, Кабмин
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