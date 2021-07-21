Замглавы администрации Путина заявил, что вопрос вступления в ЕС и НАТО – "суверенное право" Украины

Журналисты спросили у Козака, что может сделать Москва, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО.

"В какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях, – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной", – ответил Козак.

В то же время, по оценкам Кремля, Украина вряд ли присоединится к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу "в обозримом будущем".

"Мяч на стороне ЕС и НАТО", – резюмировал замглавы администрации Владимира Путина.