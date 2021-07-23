Верещук: Швеция рассматривает вариант вступления в НАТО вместе с Украиной

"Несколько часов назад я получила сообщение от нашего Украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентированно рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение вступить в НАТО вместе с Украиной", – сказала нардеп.

По ее словам, эту инициативу могут поддержать ряд европейских политиков и политических групп из-за потерь Украины в результате запуска газопровода "Северный поток – 2".

"Если Россия считает, что "Северный поток – 2" ей так уж необходим, что ей необходимо получить возможность ограничить Украину в энергетическом клубе государств, то давайте мы тогда дадим ПДЧ и гарантии безопасности именно таким образом – Украина в НАТО", – сказала Верещук.