Вступление Украины в НАТО на референдуме поддержали бы 66% украинцев – опрос

По сравнению с прошлым годом, сторонников вступления Украины в НАТО стало больше на 4 процентных пункта Фото: depositphotos.com

По сравнению с прошлым годом, сторонников вступления Украины в НАТО стало больше на 4 процентных пункта.

При этом 24% опрошенных проголосовали бы против присоединения страны к Альянсу. В 2020 году противниками вступления Украины в НАТО был 31% граждан.

23% респондентов сказали, что не стали бы принимать участия в референдуме, а 5% – затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проводился в июне этого года, и в голосовании приняли участие те, кто определился с выбором, явка составила бы около 72%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов – за присоединение Украины к Альянсу, а 34% – против.

Опрос проводился 8–9 июня среди граждан в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2007 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%.