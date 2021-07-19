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ПОЛИТИКА

Вступление Украины в НАТО на референдуме поддержали бы 66% украинцев – опрос

По сравнению с прошлым годом, сторонников вступления Украины в НАТО стало больше на 4 процентных пункта
По сравнению с прошлым годом, сторонников вступления Украины в НАТО стало больше на 4 процентных пункта
Фото: depositphotos.com

48% украинцев заявили, что готовы на референдуме поддержать вступление Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют опубликованные 18 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По сравнению с прошлым годом, сторонников вступления Украины в НАТО стало больше на 4 процентных пункта.

При этом 24% опрошенных проголосовали бы против присоединения страны к Альянсу. В 2020 году противниками вступления Украины в НАТО был 31% граждан.

23% респондентов сказали, что не стали бы принимать участия в референдуме, а 5% – затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проводился в июне этого года, и в голосовании приняли участие те, кто определился с выбором, явка составила бы около 72%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов – за присоединение Украины к Альянсу, а 34% – против.

Опрос проводился 8–9 июня среди граждан в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2007 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

Теги: Украина, НАТО, референдум, соцопрос, украинцы, членство
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