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Генсеком НАТО впервые может стать женщина – СМИ

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Столтенберг покинет пост генсека НАТО в сентябре 2022 года
Столтенберг покинет пост генсека НАТО в сентябре 2022 года
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет пост в сентябре 2022 года. В связи с этим в штаб-квартире Североатлантического альянса уже начались обсуждения кандидатуры на должность генсека НАТО, сообщает Politico.

Ожидается, что преемник Столтенберга будет представлен на саммите лидеров НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета следующего года.

Как отмечает издание, некоторые официальные лица, дипломаты и аналитики считают, что по прошествии 72 лет Альянсу пора назначить генсеком первую женщину на этом посту. Другие утверждают, что в условиях продолжающегося противостояния с Россией выбор восточноевропейского кандидата на этот пост станет важным сигналом для Москвы.

В результате в списке потенциальных кандидатов появилось три имени: бывшие президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Литвы Даля Грибаускайте, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Как отмечает издание, преимущество Грабар-Китарович, которая была первой женщиной – президентом Хорватии с 2015-го по 2020 год, в том, что она уже работала в штаб-квартире НАТО в качестве помощника генерального секретаря по общественной дипломатии с 2011-го по 2014 год.

Также у экс-президента Хорватии одно из самых впечатляющих резюме среди всех кандидатов: она занимала посты министра Европы и министра иностранных дел Хорватии. Также она сыграла важную роль в успешном принятии страны в ЕС и НАТО. Она работала послом страны в США в 2008–2011 годах, что обеспечивает ей прочные связи в Вашингтоне, а это, в свою очередь, будет иметь решающее значение при принятии решения по НАТО.

Некоторые эксперты по НАТО считают, что выбор генсека из стран Балтии, в частности Дали Грибаускайте, может быть воспринят как слишком враждебное отношение к Москве, в то время как президент США Джо Байден пытается стабилизировать отношения между Россией и Западом, отмечает Politico.

Шансы президента Эстонии Керсти Кальюлайд может увеличить то обстоятельство, что Эстония – одна из немногих стран НАТО, которая выполнила требование о выделении 2% ВВП на оборону.

Среди других западноевропейских чиновников, которые потенциально могут оказаться в этом списке, – премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Контекст:

Йенс Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 1 октября 2014 года. В этом году Совет НАТО в последний раз продлил на год его контракт на этом посту. Выбор нового генерального секретаря обычно проходит в НАТО в рамках закрытых консультаций между ведущими странами Альянса, на которых решающее слово остается за США. Затем это назначение формально утверждает Североатлантический совет.

Теги: НАТО, Даля Грибаускайте, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, Колинда Грабар-Китарович, Керсти Кальюлайд
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