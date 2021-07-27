Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. Порошенко возглавляет антирейтинг – опрос

На втором месте пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, за которого намерены проголосовать 13,4% опрошенных.

Следом идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (11,4%), нардеп, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,1%) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,8%).

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман набирает 6,1%, а экс-нардеп, лидер партии "Наши" Евгений Мураев – 6%.

У остальных политиков меньше 5%.

Антирейтинг возглавляет Порошенко – 46% респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% украинцев не стали бы голосовать за Тимошенко, 34% – Бойко, 29% – Зеленского.

Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.