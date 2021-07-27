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Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. Порошенко возглавляет антирейтинг – опрос

За Зеленского готовы проголосовать 27,7% украинцев
За Зеленского готовы проголосовать 27,7% украинцев
Фото: president.gov.ua

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, 27,7% украинцев, которые будут голосовать и определились с выбором, поддержали бы действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 июля результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

На втором месте пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, за которого намерены проголосовать 13,4% опрошенных.

Следом идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (11,4%), нардеп, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,1%) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,8%).

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман набирает 6,1%, а экс-нардеп, лидер партии "Наши" Евгений Мураев – 6%.

У остальных политиков меньше 5%.

Антирейтинг возглавляет Порошенко – 46% респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% украинцев не стали бы голосовать за Тимошенко, 34% – Бойко, 29% – Зеленского.

Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, выборы, рейтинг, Евгений Мураев, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, украинцы, президент
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