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Преподаватель Авраменко: Зеленский два года учил украинский язык. О президентстве не говорил. Сказал, что планирует снимать кино на украинском

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Авраменко: Зеленский (на фото) имеет способности к языкам, у него хорошая актерская память
Авраменко: Зеленский (на фото) имеет способности к языкам, у него хорошая актерская память
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский два года учил украинский язык, но занятия проходили не систематически. Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 23 июля, рассказал украинский филолог, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко.

"Два года он учился, однако не систематически. Пять – семь занятий – и три месяца или даже полгода перерыв. Затем снова три-четыре – и снова пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему [Зеленскому]: если прочитать книгу, как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться – тогда что-то получится. Так и с языком: нужно систематически на нем общаться. [...] О президентстве ничего не говорил. Сказал, что планирует снимать кино на украинском языке", – отметил преподаватель.

Занятия по украинскому языку проходили в аэропорту Борисполь и в "Межигорье", продолжил Авраменко.

"У него – свои гастроли, поездки, у меня – свои. Чаще всего это было в офисе "Квартала 95" на Лукьяновке. [...] Зеленский имеет способности к языкам, у него хорошая актерская память и есть желание. Тормозило то, что ни в его семье, ни в окружении никто на украинском не говорил. В офисе были люди, которые знали язык, но, когда ты один украиноязычный, а остальные 40 общаются на русском, тяжело быть белой вороной", – прокомментировал филолог успехи Зеленского.

Авраменко сказал, что слушает выступления главы государства.

"Он еще далек от идеала: мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы. Работать и работать. Но жизнь заставила его на украинский перейти, необходимость произносить речи на государственном языке, общаться со СМИ. И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются", – заметил преподаватель.

Контекст:

Сам Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" 29 марта этого года говорил, что украинский язык полностью защищен государством и этот вопрос на сегодняшний день не актуален.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявлял, что Зеленский благодаря ему улучшил знание украинского языка. "Ему тяжело было очень говорить. Он знал слова, но это такое. Ну человек никогда не разговаривал. Нельзя даже ничего предъявить", – говорил Богдан.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В апреле 2019 года жена Зеленского Елена рассказывала, что он совершенствует свое знание украинского языка. Президент в ноябре 2019 года говорил, что его уровень владения украинским языком растет.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Теги: Межигорье, Борисполь, украинский язык, преподаватели, Владимир Зеленский, актер, Александр Авраменко
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