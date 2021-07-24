Преподаватель Авраменко: Зеленский два года учил украинский язык. О президентстве не говорил. Сказал, что планирует снимать кино на украинском

"Два года он учился, однако не систематически. Пять – семь занятий – и три месяца или даже полгода перерыв. Затем снова три-четыре – и снова пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему [Зеленскому]: если прочитать книгу, как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться – тогда что-то получится. Так и с языком: нужно систематически на нем общаться. [...] О президентстве ничего не говорил. Сказал, что планирует снимать кино на украинском языке", – отметил преподаватель.

Занятия по украинскому языку проходили в аэропорту Борисполь и в "Межигорье", продолжил Авраменко.

"У него – свои гастроли, поездки, у меня – свои. Чаще всего это было в офисе "Квартала 95" на Лукьяновке. [...] Зеленский имеет способности к языкам, у него хорошая актерская память и есть желание. Тормозило то, что ни в его семье, ни в окружении никто на украинском не говорил. В офисе были люди, которые знали язык, но, когда ты один украиноязычный, а остальные 40 общаются на русском, тяжело быть белой вороной", – прокомментировал филолог успехи Зеленского.

Авраменко сказал, что слушает выступления главы государства.

"Он еще далек от идеала: мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы. Работать и работать. Но жизнь заставила его на украинский перейти, необходимость произносить речи на государственном языке, общаться со СМИ. И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются", – заметил преподаватель.