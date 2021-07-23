В Нацсовете Украины по телерадиовещанию заявили о некорректности действий языкового омбудсмена

В Нацсовете объяснили, что входит в их компетенцию Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення / Facebook

"Национальный совет с 16 июля 2021 и года до этого момента не получал никаких обращений или актов от Уполномоченного по защите государственного языка. Мы не считаем публичные заявления в социальных сетях корректным способом общения между государственными органами, тем более если они содержат ложную или неполную информацию", – говорится в заявлении.

В Нацсовете объяснили, что сами они не наделены правом применять санкции за нарушение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и могут лишь наказывать за несоблюдение языковых квот, прописанных в законе "О телевидении и радиовещании" и лицензионных условиях.

"Контроль за выполнением закона о государственном языке – это прямая ответственность специального уполномоченного. Регулятор решительно выражает ему пожелания успешно и неуклонно выполнять обязанности, возложенные на него законом, реагировать непосредственно – производить механизмы и методологию мониторинга, применять надлежащие меры в соответствии с настоящим законом", – подчеркнул регулятор.

В ведомстве отметили, что "в русле сотрудничества" готовы аккумулировать и проверять жалобы о языке кино в эфире и "незамедлительно направлять уполномоченному для реагирования в пределах его компетенции, поскольку закон о защите государственного языка наделяет таким правом исключительно институт уполномоченного".