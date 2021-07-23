В Нацсовете Украины по телерадиовещанию заявили о некорректности действий языкового омбудсмена

"Национальный совет с 16 июля 2021 и года до этого момента не получал никаких обращений или актов от Уполномоченного по защите государственного языка. Мы не считаем публичные заявления в социальных сетях корректным способом общения между государственными органами, тем более если они содержат ложную или неполную информацию", – говорится в заявлении.
В Нацсовете объяснили, что сами они не наделены правом применять санкции за нарушение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и могут лишь наказывать за несоблюдение языковых квот, прописанных в законе "О телевидении и радиовещании" и лицензионных условиях.
"Контроль за выполнением закона о государственном языке – это прямая ответственность специального уполномоченного. Регулятор решительно выражает ему пожелания успешно и неуклонно выполнять обязанности, возложенные на него законом, реагировать непосредственно – производить механизмы и методологию мониторинга, применять надлежащие меры в соответствии с настоящим законом", – подчеркнул регулятор.
В ведомстве отметили, что "в русле сотрудничества" готовы аккумулировать и проверять жалобы о языке кино в эфире и "незамедлительно направлять уполномоченному для реагирования в пределах его компетенции, поскольку закон о защите государственного языка наделяет таким правом исключительно институт уполномоченного".
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
16 июля 2021 года стартовал очередной этап внедрения закона. Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.
Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.
20 июля в Facebook языковой омбудсмен Тарас Кремень опубликовал данные мониторинга, согласно которому шесть общенациональных телеканалов Украины продолжают показ фильмов и сериалов на русском языке.