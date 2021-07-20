Шесть национальных телеканалов Украины продолжают показ фильмов на русском языке – Кремень

Отмечается, что мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание, был проведен 16–17 июля.

"По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке (фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке) телеканалами "Интер", "Украина", ICTV, "Мега", НТН, К1, о чем составлены соответствующие акты... На других телеканалах нарушений закона относительно языка демонстрации фильмов не обнаружено", – сообщил Кремень.

В частности, на телеканале "Интер" зафиксировано шесть нарушений, "Украина" – пять, "Мега" и ICTV – по два, НТН и К1 – по одному.

"Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции", – подчеркнул Кремень.

В июне этого года Кремень сообщал, что две трети сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке. Он отметил, что на "Интере" и "1+1" выходит по одному сериалу на украинском языке, на телеканале "Украина" – два.