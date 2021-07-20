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Шесть национальных телеканалов Украины продолжают показ фильмов на русском языке – Кремень

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По результатам мониторинга 28 телерадиоорганизаций Украины были выявлены нарушения закона о государственном языке
По результатам мониторинга 28 телерадиоорганизаций Украины были выявлены нарушения закона о государственном языке
Фото: depositphotos.com

Шесть общенациональных телеканалов Украины продолжают показ фильмов и сериалов на русском языке. Об этом свидетельствуют данные мониторинга секретариата уполномоченного по защите государственного языка, их результаты опубликовал 20 июля в Facebook языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Отмечается, что мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание, был проведен 16–17 июля.

"По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке (фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке) телеканалами "Интер", "Украина", ICTV, "Мега", НТН, К1, о чем составлены соответствующие акты... На других телеканалах нарушений закона относительно языка демонстрации фильмов не обнаружено", – сообщил Кремень.

В частности, на телеканале "Интер" зафиксировано шесть нарушений, "Украина" – пять, "Мега" и ICTV – по два, НТН и К1 – по одному.

"Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции", – подчеркнул Кремень.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/409275447535156

В июне этого года Кремень сообщал, что две трети сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке. Он отметил, что на "Интере" и "1+1" выходит по одному сериалу на украинском языке, на телеканале "Украина" – два.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона, в том числе требование об обязательном использовании украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.

Теги: телевидение, Украина, кино, украинский язык, фильм, Нацсовет, ICTV, Интер, сериал, закон, омбудсмен, демонстрация, показ, нарушение, Тарас Кремень, уполномоченный по защите госязыка, язык
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