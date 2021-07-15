Телеканал "1+1" оштрафовали за трансляцию сериала на русском языке

"За нарушение требований украинского законодательства во время трансляции телесериала "Кухня" на негосударственном языке к лицензиату применена штрафная санкция в размере 71,4 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проверку телеканалу назначили по обращению гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на "неправомерное трансляцию в эфире телеканала "1+1" с 13 апреля по 30 мая 2020 года сериала "Кухня" на негосударственном языке".

В Нацсовете сообщили, что трансляция сериала на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований статьи закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Штраф телеканал должен оплатить в государственный бюджет в течение 30 дней.