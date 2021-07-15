Телеканал "1+1" оштрафовали за трансляцию сериала на русском языке

"За нарушение требований украинского законодательства во время трансляции телесериала "Кухня" на негосударственном языке к лицензиату применена штрафная санкция в размере 71,4 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Сообщается, что проверку телеканалу назначили по обращению гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на "неправомерное трансляцию в эфире телеканала "1+1" с 13 апреля по 30 мая 2020 года сериала "Кухня" на негосударственном языке".
В Нацсовете сообщили, что трансляция сериала на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований статьи закона Украины "О телевидении и радиовещании".
Штраф телеканал должен оплатить в государственный бюджет в течение 30 дней.
В июне этого года языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил, что две трети сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке. Он отметил, что на "Интере" и "1+1" выходит по одному сериалу на украинском языке, на телеканале "Украина" – два.
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
Часть положений закона, в том числе требование об обязательном использовании украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.