"1+1 медиа" транслирует сериал "Сваты" на русском после критики украинского дубляжа – "Детектор медиа"

Связано это с тем, что после вступления в действие нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" о трансляции фильмов и сериалов на украинском языке, "не у всех участников рынка сформировалась единодушная позиция относительно толкования законодательства".

"Образовались неравные конкурентные условия для вещателей, в частности, для группы "1 + 1 медиа", которая перешла на стопроцентную трансляцию фильмов и сериалов на украинском языке", – подчеркнули в заявлении.

Компания, проанализировав законы, приняла решение постепенно переходить на украинский язык, а пока сериалы и фильмы будут транслироваться на языке оригинала.

"Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально. "1 + 1 медиа" выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя. А особенно, когда речь идет о таком важном вопросе как язык. Только совместными усилиями всех игроков рынка возможно сдвинуть ситуацию. Пока же мы наблюдаем определенный раскол общества по языковому принципу, что считаем категорически недопустимым", – отметили в заявлении.

По информации "Детектор медіа", телеканал "1+1" 19 июля показал сериал "Сваты" в украинском дубляже. В соцсетях и на сайте канала зрители по разным причинам начали выражать недовольство – жаловалась на качество дубляжа и на украинский язык. 22 июля телеканал вернул сериалу русское звучание.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий 22 июля обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию по поводу трансляции на русском языке. Нардеп опубликовал свое заявление в в Facebook.

"Вчера "Сваты" вышли на украинском. Но сегодня снова на русском. Кто же им мог приказать? Ау! Нацсовет! Закон нарушают! Те, кто транслирует и те, кто этого не замечает. Если серьезно, то в нормальном государстве так быть не может. Это не просто неуважение к закону. Это хамский вызов каждому украинцу", – отметил Княжицкий.

20 июля языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что шесть общенациональных телеканалов Украины продолжают показ фильмов и сериалов на русском языке.

"По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке (фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке) телеканалами "Интер", "Украина", ICTV, "Мега", НТН, К1, о чем составлены соответствующие акты... На других телеканалах нарушений закона относительно языка демонстрации фильмов не обнаружено", – сообщил Кремень.