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Богдан: Я заставлял всех разговаривать с Зеленским на украинском, четыре месяца никто не имел права говорить с ним по-русски

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что с декабря 2018 года он договорился с тогда кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, что будет разговаривать с ним только на украинском языке, и требовал этого от его окружения.

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Богдан: Я вообще говорю на украинском языке в семье, с детьми
Богдан: Я вообще говорю на украинском языке в семье, с детьми
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua,com

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что президент Украины Владимир Зеленский благодаря ему улучшил знание украинского языка.

На вопрос, "как Владимир Александрович так быстро и так качественно выучил украинский язык", Богдан ответил: "Это моя гордость".

"Я же парень из Львова. Я вообще говорю на украинском языке в семье, с детьми. Я всегда разговариваю на украинском языке, плюс стаж государственной работы. Какой язык для тебя является родным? Это тот язык, на котором ты думаешь. Или вариант ответа: "Это и язык, на котором тебе снятся сны", – сказал он.

Экс-глава ОПУ отметил, что Зеленскому было трудно говорить на украинском языке.

"Ему тяжело было очень говорить. Он знал слова, но это такое. Ну человек никогда не разговаривал. Нельзя даже ничего предъявить. В декабре 2018 года, понимая, что он выиграет [выборы] и ему нужно будет публичную коммуникацию вести на украинском языке, я с ним договорился. Я объяснил, что это очень необходимо. Он хотел нанять учителя. Но для учителя надо отдельное время, а потом – еще время учить домашние задания. А это в принципе неинтересно. Я знаю по себе: учить английский язык проще, когда ты на нем говоришь. Там есть разные стадии. Когда ты ошибаешься, тебя исправляют. Затем, когда ты слышишь ошибки, ты сам начинаешь исправлять. А потом ты начинаешь думать на том языке, на котором тебе надо говорить. И вот в декабре я перессорился со всеми его друзьями. Со всеми. Меня ненавидели вот с этого времени. Но я заставлял, чтобы все в его присутствии разговаривали на украинском языке. Я с ним и все. Четыре месяца в моем присутствии никто не имел права говорить на русском языке", – сказал Богдан.

По его словам, незнанием украинского языка со стороны Зеленского пытался воспользоваться его конкурент на президентских выборах, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Порошенко, зная эту проблематику, думал его поймать на вот этом беканні-меканні и переходе на русский. И когда на стадионе была эта публичная коммуникация и Зеленский просто обивал, он нападал на украинском языке", – заявил он.

Богдан отметил, что на третьей стадии изучения языка человек начинает говорить на украинском на какую-то профессиональную тематику, но не может об этом разговаривать на русском.

"В тот момент, когда мы общались, у него уже началась третья стадия. Это особая терминология, государственная. Это термины, которые ты знаешь на украинском, но на русском ты их никогда не использовал. Ты просто не знаешь. И ты можешь говорить на украинском, а когда тебя просят перейти на русский, ты не можешь. Хотя ты русскоязычный по натуре своей, тебе сны снятся на русском, но на государственную тему ты можешь говорить только на украинском. У тебя нет выбора. И вот у него уже была эта стадия – проникновение. Ему проще было говорить на украинском, чем на русском", – рассказал экс-глава Офиса президента.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Богдан был руководителем Администрации Президента, а затем Офиса президента с мая 2019 года по февраль 2020-го.

В апреле 2019 года жена Зеленского Елена рассказывала, что он совершенствует свое знание украинского языка.

Президент в ноябре 2019 года говорил, что по его мнению, его уровень владения украинским языком растет.

"Но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу разговаривать лучше. Может, и нельзя знать язык на 100%, но я пытаюсь. Знаете, практика. Больше разговаривать. Лучше – с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова... Говорю этому человеку: "А как это по-русски?" Называешь украинское слово – и он переводит. То есть иногда уже и такие есть примеры", – сказал Зеленский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Петр Порошенко, украинский язык, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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