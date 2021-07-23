Языковой омбудсмен призвал спортсменов национальной сборной на Олимпиаде говорить на украинском языке

Омбудсмен считает, что спорт имеет национальную идентичность, он никогда не был и не будет вне политики Фото: EPA

"Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня – это укрепление нашей государственности в мире", – говорится в сообщении

Отмечается, что накануне поездки сборной на Олимпиаду в Токио Кремень встречался с министром молодежи и спорта, олимпийским чемпионом Вадимом Гутцайтом, и обсуждал с ним важность и необходимость соблюдения языковой дипломатии в спорте.

"Желаем, чтобы наши олимпийцы достигали самых высоких ступенек, а вся планета видела, как выполняется наш гимн и поднимается государственный флаг. Но в то же время было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском языке", – подчеркнул он.

Омбудсмен подчеркнул, что Олимпиада – не только спортивное мероприятие, но и политический инструмент.

"Спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не будет вне политики, современной жизни государства и его будущего. Украинские спортсмены – посланцы Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка", – заявил Кремень.