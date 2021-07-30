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В Украине впервые женщину назначили командующей в ВСУ

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Остащенко родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего
Остащенко родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Минобороны Татьяны Остащенко на должность командующей медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба министерства.

"Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский", – рассказал Андрей Таран.

Он отметил, что это назначение – не только о гендерном равенстве, но в первую очередь – о профессионализме.

"Совсем недавно мы говорили, что женщина-командир, танкист, снайпер, разведчик, пилот, артиллерист – это уже обыденность. На командных должностях в ВСУ – командирами рот, взводов и минометных батарей – находится около сотни военнослужащих-женщин. Теперь, женщина заняла генеральскую должность командующего, и вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных силах появится первая женщина – бригадный генерал", – сказал министр.

От Остащенко министр ждет, в частности, совершенствования процессов медицинского обеспечения армии, создание благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО, уменьшения коррупционных рисков.

Остащенко родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего. Она окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского государственного медицинского института, а в 1998 году – Украинскую военно-медицинскую академию.

Остащенко получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также прошла подготовку на курсах армий государств – НАТО. В Кранфильдском университете Великобритании окончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности и стратегического лидерства, сообщили в Минобороны.

Контекст:

Численность ВСУ на июль 2020 года составляла 250 тыс. человек, сообщал тогдашний главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "АрмияInform".

В Украине две женщины получили генеральское звание. Первой украинкой, получившей звание генерал-майора, стала в октябре 2018 года начальник военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Второй в марте 2020 года стала также сотрудница СБУ Юлия Лапутина. 18 декабря 2020 года она была назначена министром по делам ветеранов.

В последнем опубликованном рейтинге гендерного равенства, который приводится в докладе Всемирного экономического форума The Global Gender Gap Report 2020, представленном в декабре 2019-го, Украина заняла 59-е место среди 163 стран. За последние два года страна поднялась на 10 позиций.

Теги: Украина, НАТО, армия, Минобороны, ВСУ, Андрей Таран, Руслан Хомчак, военнослужащий, женщины, Людмила Шугалей, назначение, Юлия Лапутина
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