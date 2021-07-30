Данилов о кадровых назначениях в ВСУ: Происходит омоложение руководства армии

Данилов: Ни одного "тылового" человека никуда не назначают Фото: pravda.com.ua

"Прежде всего я хочу сказать, что происходит омоложение руководства нашей армии. Более того, обращаю внимание, что те полковники и генералы, которые назначаются на свои должности, – это люди, закончившие учебные заведения уже непосредственно в Украине. У них украинское военное образование, и для нас это очень важная вещь", – сказал он.

Данилов добавил, что новые руководители украинской армии прошли фронт.

"Ни одного "тылового" человека никуда не назначают. Это все достойные люди", – подчеркнул секретарь СНБО.