Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Зеленский: Реализация этих двух законов является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться Фото: president.gov.ua

"Эти законы имеют непосредственное отношение к Силам специальных операций (ССО), которые получают рычаги для развития движения сопротивления, смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и в дальнейшем усиливать свой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства, – сказал Зеленский.

Зеленский уверен, что реализация этих двух законов "является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас – это всенародное дело".

Зеленский добавил, что Закон "Об основах национального сопротивления" предусматривает комплекс мероприятий, цель которых – развитие территориальной обороны и движения сопротивления, внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению.

"Мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства", – сказал Зеленский.