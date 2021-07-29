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Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

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Зеленский: Реализация этих двух законов является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться
Зеленский: Реализация этих двух законов является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления (5557) и об увеличении численности Вооруженных сил Украины на 11 тыс. военнослужащих (№5558). Об этом сообщили в Офисе президента 29 июля.

"Эти законы имеют непосредственное отношение к Силам специальных операций (ССО), которые получают рычаги для развития движения сопротивления, смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и в дальнейшем усиливать свой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства, – сказал Зеленский.

Зеленский уверен, что реализация этих двух законов "является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас – это всенародное дело".

Зеленский добавил, что Закон "Об основах национального сопротивления" предусматривает комплекс мероприятий, цель которых – развитие территориальной обороны и движения сопротивления, внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению. 

"Мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства", – сказал Зеленский.

Контекст:

Согласно закону, принятому в 2015 году, численность Вооруженных сил Украины не должна была превышать 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся на Донбассе между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В октябре того же года Министерство обороны Украины совместно с общественными организациями начало обсуждать план создания системы территориальной обороны.

В ноябре 2015 года Верховная Рада отправила на доработку законопроект о территориальной обороне (№2489а). Документ предлагал внести в законы о местной государственной администрации, об обороне Украины, о военной обязанности и военной службе, о Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины изменения, которые бы урегулировали вопросы подготовки и ведения территориальной обороны. Этот документ принят не был.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, военнослужащий, президент, ССО
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