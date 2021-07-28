Верещук об увольнении Хомчака: Верховный главнокомандующий требовал более качественного взаимодействия между Минобороны и командованием ВСУ

"Это именно то, чего требовал верховный главнокомандующий: более качественного взаимодействия между Министерством обороны и командованием Вооруженных сил. И я надеюсь, что Залужный справится", – отметила нардеп.

Она добавила, что всю оборонную сферу ожидает реформа.

"Мы только трансформируем сегодня нашу оборонную отрасль, и в том числе Министерство обороны и командование Вооруженных сил должны пройти период трансформации, когда будут разделены полномочия между министром обороны и командующим Вооруженными силами и далее по вертикали. Сейчас законопроект только рассматривается в комитете, и, поскольку те годы, что были выделены на то, чтобы это сделать без законопроекта, были использованы некачественно, мы не увидели качественного изменения в данном случае и должны это делать через комитет", – подчеркнула Верещук.

Один из вопросов, который должен быть решен в рамках трансформации – это подход к гособоронзаказу, добавила она.

"Мы постоянно говорим о выполнении государственного оборонного заказа, там также есть работа для обоих – и главнокомандующего в данном случае, и министра обороны, так как один является заказчиком, а другой – исполнителем. И когда армия заказывает с целью получить лучшее вооружение, патроны, то Министерство обороны должно быстро и качественно провести процесс закупки. И это требует формальных и неформальных коммуникаций, вот это те вопросы, которые уже должны лежать перед новым командующим на столе и перед министром обороны Украины", – убеждена политик.

При этом она подчеркнула, что нынешний министр обороны Андрей Таран остается на своей должности и с новым главнокомандующим им нужно выстроить взаимодействие с первого дня работы.

"Что касается отставки господина Тарана, это исключительно прерогатива верховного главнокомандующего, и открыт этот вопрос или закрыт – это вопрос именно к нему. А теперь – есть ли время у Залужного и Тарана? Нет, ни одного дня нет, и синергия должна быть с первого дня", – резюмировала Ирина Верещук.