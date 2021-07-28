ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Верещук об увольнении Хомчака: Верховный главнокомандующий требовал более качественного взаимодействия между Минобороны и командованием ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ирина Верещук: Я надеюсь, что Залужный справится
Ирина Верещук: Я надеюсь, что Залужный справится
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Увольнение Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначение вместо него Валерия Залужного – это часть процесса трансформации оборонной отрасли, рассказала в эфире телеканала "Украина 24" председатель подкомитета по госбезопасности и обороне комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"Это именно то, чего требовал верховный главнокомандующий: более качественного взаимодействия между Министерством обороны и командованием Вооруженных сил. И я надеюсь, что Залужный справится", – отметила нардеп.

Она добавила, что всю оборонную сферу ожидает реформа.

"Мы только трансформируем сегодня нашу оборонную отрасль, и в том числе Министерство обороны и командование Вооруженных сил должны пройти период трансформации, когда будут разделены полномочия между министром обороны и командующим Вооруженными силами и далее по вертикали. Сейчас законопроект только рассматривается в комитете, и, поскольку те годы, что были выделены на то, чтобы это сделать без законопроекта, были использованы некачественно, мы не увидели качественного изменения в данном случае и должны это делать через комитет", – подчеркнула Верещук.

Один из вопросов, который должен быть решен в рамках трансформации – это подход к гособоронзаказу, добавила она.

"Мы постоянно говорим о выполнении государственного оборонного заказа, там также есть работа для обоих – и главнокомандующего в данном случае, и министра обороны, так как один является заказчиком, а другой – исполнителем. И когда армия заказывает с целью получить лучшее вооружение, патроны, то Министерство обороны должно быстро и качественно провести процесс закупки. И это требует формальных и неформальных коммуникаций, вот это те вопросы, которые уже должны лежать перед новым командующим на столе и перед министром обороны Украины", – убеждена политик.

При этом она подчеркнула, что нынешний министр обороны Андрей Таран остается на своей должности и с новым главнокомандующим им нужно выстроить взаимодействие с первого дня работы.

"Что касается отставки господина Тарана, это исключительно прерогатива верховного главнокомандующего, и открыт этот вопрос или закрыт – это вопрос именно к нему. А теперь – есть ли время у Залужного и Тарана? Нет, ни одного дня нет, и синергия должна быть с первого дня", – резюмировала Ирина Верещук.

Контекст:

27 июля Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный. С должности первого замсекретаря СНБО ушел Михаил Коваль.

В мае 2019 года Хомчак был назначен начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ, в марте 2020 года эти две должности разделили, Хомчак остался главнокомандующим.

В январе 2020 года стало известно о конфликте Хомчака с Тараном. Журналисты выяснили, что Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии, генералы обратились в суд. Руководство Минобороны настаивало, что давать согласие на частные перевозки с помощью военных самолетов должен лично министр, а в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов и никакие согласования не нужны.

По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства "вели между собой настоящие битвы", которые касались военных контрактов. Бутусов утверждал, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ.

По данным "Бабеля", конфликт улаживал лично президент.

В феврале Таран и Хомчак дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Минобороны и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и подчеркнули, что противоречий между ними нет.

В июне Зеленский назвал отношения между Хомчаком и Тараном "ненормальной ситуацией" и пообещал, что, "если они все не исправят, будет другая беседа".

Теги: вооружение, оборона, Ирина Верещук, Минобороны, ВСУ, Андрей Таран, Руслан Хомчак, увольнение, реформа, Валерий Залужный, гособоронзаказ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте в просвечивающемся топе и мини-шортах взорвала сеть
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте в просвечивающемся топе и мини-шортах взорвала сеть
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Страстная парочка". 26-летняя Grosu позировала на пляже в бикини в объятиях 37-летнего возлюбленного
"Страстная парочка". 26-летняя Grosu позировала на пляже в бикини в объятиях 37-летнего возлюбленного
"Красиво". Внучка Ротару показала тело в голом купальнике и прозрачных брюках
"Красиво". Внучка Ротару показала тело в голом купальнике и прозрачных брюках
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS